Forfait mobile : le Vivo Y72 5G est offert avec cette offre 100 Go abordable

RED offre une fois de plus un smartphone avec son forfait mobile 100 Go. C’est ainsi au tour du Vivo Y72 5G d’accompagner sans surcoût l’offre à 15 euros par mois de l’opérateur.

Quoi de mieux, lorsque l’on choisit un nouveau forfait, que d’obtenir un smartphone flambant neuf sans débourser le moindre centime supplémentaire ? Tel est le bon plan que propose RED jusqu’au 25 octobre prochain. L’opérateur offre ainsi le Vivo Y72 5G neuf, en marge de son offre mobile 100 Go. Un smartphone milieu de gamme qui peut se targuer d’offrir une fiche technique équilibrée.

Qui plus est, le forfait 100 Go de RED profite d’une belle réduction puisqu’il est proposé à 15 euros par mois au lieu de 20 euros. Soit une économie annuelle de 60 euros.

Un grand smartphone avec de grands atouts

Bien qu’il soit offert avec le forfait 100 Go de RED, le Vivo Y72 5G est loin d’être un mobile au rabais.

Le Vivo Y72 5G est un grand smartphone équipé d’une dalle LCD de 6,58 pouces. La définition d’écran est de 2 408 x 1 080 pixels et le taux de rafraîchissement de 60 Hz. Bien qu’il ne bénéficie pas de la technologie AMOLED, l’écran du Vivo Y72 5G est bien calibré. Vous n’aurez aucun problème à profiter confortablement de contenu en streaming sur votre téléphone.

Au dos se glisse un triple capteur. Celui-ci comprend une caméra grand-angle de 64 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un objectif macro de 2 mégapixels. Avec une telle configuration, le Vivo Y72 5G offre des clichés de qualité en toutes circonstances.

Un téléphone polyvalent

Dans le segment du smartphone milieu de gamme, le Vivo Y72 5G s’en sort plutôt bien grâce à une bonne fiche technique. Il embarque une puce Mediatek Dimensity 700, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cette configuration assure une expérience utilisateur fluide, notamment dans la navigation web ou entre les différentes applications. Il sera même possible de jouer à de nombreux jeux sans le moindre ralentissement. Mieux, il est compatible avec la norme 5G et peut ainsi profiter du nouveau réseau.

Côté autonomie, le Vivo Y72 n’a pas à pâlir face aux cadors du marché. Sa batterie de 5 000 mAh lui permet de tenir aisément une journée et demie d’usage. Mieux, il est compatible avec la charge rapide 18W, ce qui lui permet de récupérer rapidement de précieux pourcents.

Comment obtenir le Vivo Y72 ?

Vendu en temps normal aux alentours de 300 euros, le Vivo Y72 5G est désormais offert chez RED. Pour l’obtenir, il suffit de souscrire au forfait mobile 100 Go de l’opérateur.

L’offre n’est cependant valable que jusqu’au 25 octobre prochain.

Que comprend le nouveau forfait mobile 100 Go de RED ?

Le forfait 100 Go de RED a l’avantage d’être ultra-complet, en plus d’être en réduction. Il est en effet facturé 15 euros par mois contre 20 euros habituellement. Il demande un engagement minimum de 24 mois. Autre force : il n’inclut aucun remboursement différé du Vivo Y72 5G. Enfin, son prix n’évoluera pas au bout d’un ou deux ans.

Chaque moi, vous aurez ainsi accès :

à 100 Go de data 4G ;

aux appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France ;

13 Go de data 4G à utiliser dans les DOM/Europe ;

La carte SIM à 1 euro au lieu de 10 euros.

Lors du changement d’opérateur, RED se charge de toutes les démarches. Vous pouvez conserver votre ancien numéro, en fournissant votre code RIO sur le site de RED, au moment de la souscription. Le passage chez RED se fera enfin sans la moindre interruption des services mobiles, ce qui vous permet de profiter de votre smartphone en continu et l’esprit tranquille.

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR. Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid xp, l’équipe éditoriale de Frandroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.