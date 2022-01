Samsung Galaxy S21 FE : cette remise de 140 euros le fait tomber au juste prix

En reprenant toutes les bonnes idées qu'a développées Samsung sur ses smartphones sortis en 2021, le Samsung Galaxy S21 FE se place comme le téléphone le plus prometteur de ce début d'année. Une remise de 140 euros chez Bouygues Telecom gomme son principal défaut : un prix jugé trop élevé.

Écran presque parfait, module photo polyvalent et performances de haute volée : le Samsung Galaxy S21 FE a tout pour plaire et se place comme l’une des références de 2022. Seule ombre au tableau : un prix jugé trop élevé par la rédaction de Frandroid lors de son test. Un défaut que vient corriger Bouygues Telecom avec une toute nouvelle offre.

Chez l’opérateur historique, le Samsung Galaxy S21 FE 5G profite d’une baisse de prix de 140 euros lors de la souscription à un forfait Sensation 120 Go. En complément, une paire d’écouteurs Galaxy Buds2 est offerte. Comment en profiter ? Il suffit de rentrer le code promo VF70 dans le panier, puis de remplir cette ODR pour profiter des 70 euros de remboursement après achat. Une dernière ODR permet d’obtenir gratuitement les écouteurs Samsung Galaxy Buds2.

Samsung Galaxy S21 FE : un condensé du meilleur de 2021

S’il fallait résumer la fiche technique du Samsung Galaxy S21 FE, on pourrait dire qu’il s’agit d’un best of des smartphones de la marque coréenne de l’année 2021. Comprenez que vous ne trouverez pas les innovations les plus extravagantes de l’année, mais plutôt les fonctionnalités et les composants les plus performants du moment. Samsung a conçu un smartphone qui vise l’efficacité. Et à ce titre, le Samsung Galaxy S21 FE ressemble beaucoup au Galaxy S21 classique.

Côté design d’abord, puisque l’on retrouve toujours le triple capteur photo joliment intégré à l’arrière du châssis. Toutefois, le plastique se vêtit cette fois d’un revêtement mat du plus bel effet. En complément des coloris blanc et noir, le Samsung Galaxy S21 FE est aussi décliné en lavande et olive. Deux coloris originaux qui se démarquent aisément de tous les autres smartphones.

C’est sur la face avant que l’on retrouve ce qui fait l’essence des smartphones haut de gamme de Samsung : un écran d’excellente qualité. D’une diagonale de 6,4 pouces et d’une définition Full HD+, il profite d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz. L’impression de fluidité est au rendez-vous, notamment lorsque vous scrollez sur les réseaux sociaux. Enfin, les couleurs vives qu’il dégage et sa forte luminosité le rendent très agréable à utiliser.

Le Samsung Galaxy S21 FE se pare d’un triple capteur photo arrière dans une configuration éprouvée mais efficace, avec capteur principal, objectif ultra grand-angle et zoom optique x3. Il s’agit de la meilleure configuration pour photographier vos sujets, qu’ils soient près de vous, ou au contraire à bonne distance. Le smartphone délivre des clichés de très bonne qualité, aux couleurs attrayantes, et partageables immédiatement sur les réseaux sociaux.

Pour alimenter le tout, on retrouve l’infatigable processeur Snapdragon 888. Il s’agit d’une puce ultra haut de gamme de Qualcomm qu’il est difficile de mettre en difficulté. Il est également compatible 5G. Enfin, le Samsung Galaxy S21 FE profite d’une grande batterie de 4 500 mAh. Elle permet au smartphone de vous accompagner une journée entière sans avoir besoin de le charger, à condition de ne pas abuser des jeux et de la capture de vidéo. La charge rapide est mesurée à 25 watts, et 15 watts pour celle sans fil.

Déjà 140 euros de remise sur le Samsung Galaxy S21 FE

Il n’aura fallu que quelques semaines de commercialisation au Samsung Galaxy S21 FE pour connaître sa première baisse de prix chez Bouygues Telecom. En effet, en cumulant plusieurs offres, vous pouvez obtenir une remise de 140 euros en souscrivant à un forfait Sensation 120 Go. En bonus, une paire de Samsung Galaxy Buds2 est offerte (valeur de 129 euros). Comment en profiter ? Voici toutes les démarches :

dans le panier pour une remise immédiate de 70 euros ; remplir cette offre de remboursement pour obtenir un remboursement de 70 euros ;

remplir cette autre ODR pour profiter des écouteurs sans-fil Samsung Galaxy Buds2 offerts.

Pour profiter de toutes ces offres, vous devez souscrire au forfait Sensation 120 Go de Bouygues Telecom. Il s’agit d’un forfait haut de gamme qui a l’avantage de proposer de la 5G dans les zones couvertes. Voici ce qu’il contient chaque mois :

120 Go de data (5G et 4G) utilisables en France métropolitaine ;

dont 80 Go utilisables en Europe, DOM, Suisse et Andorre ;

appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, DOM, Suisse et Andorre ;

une seconde carte SIM internet pour utiliser votre forfait sur un second appareil comme une tablette ou une montre.

Ce forfait mobile est proposé à 22,99 euros par mois la première année, puis 42,99 euros avec un engagement de 24 mois.