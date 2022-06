Magic4 Pro, Honor 50, Honor X8… tout le catalogue de smartphones Honor est en promotion

Que ce soit le très haut de gamme avec le Magic4 Pro ou des appareils plus accessibles comme Honor 50, tous les smartphones Honor sont en promo. Que vous ayez un gros budget ou non, vous trouverez forcément le téléphone qui vous correspond.

Depuis le début de l’année, Honor a commercialisé pas moins de quatre nouveaux smartphones, sur tous les segments de prix. Du luxueux Magic4 Pro au très accessible Honor X8, le constructeur chinois a pour ambition de s’adresser au plus grand nombre.

Ce catalogue étoffé est aujourd’hui à prix réduit grâce aux soldes d’été. E-commerçants et opérateurs téléphoniques se sont en effet donnés le mot pour afficher de belles réductions. Coques ou écouteurs sans fil offerts, réductions immédiates pouvant aller jusqu’à 110 euros, voici les offres à ne pas rater.

Les offres estivales d’Honor en bref :

Honor Magic4 Lite : le bon smartphone de milieu de gamme au bon prix

Lancé il y a quelques mois seulement en France, le Honor Magic4 Lite se positionne comme un appareil milieu de gamme complet. C’est un grand smartphone de 6,8 pouces doté d’un écran LCD 120 Hz, d’une fiche technique solide (Snapdragon 695, 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage) et d’un capteur photo capable de petites merveilles même quand la luminosité est basse.

Si l’on pouvait reprocher au Honor Magic4 Lite son prix un peu trop élevé en mai dernier, ce n’est désormais plus le cas. Que ce soit en version 4G ou en version 5G, ce smartphone est dorénavant vendu moins de 300 euros.

La bonne affaire se trouve du côté de chez la Fnac, qui le vend en version 4G au prix de 269 euros avec le bracelet connecté Honor Band 6 en plus.

Actuellement, le Honor Magic4 Lite, en version 5G, est tout simplement offert avec le forfait 100 Go de RED by SFR jusqu’au 4 juillet prochain. Le principe est simple : il suffit de souscrire à ce forfait Internet à partir de 15 euros par mois pendant deux ans pour se voir offrir le smartphone, sans aucune mensualité supplémentaire. Ce forfait est disponible aussi bien en version 4G, à 15 euros par mois, qu’en version 5G, à 20 euros par mois. Une offre très intéressante si vous ne voulez pas débourser plusieurs centaines d’euros pour acheter le téléphone.

Dans sa version 5G, le Magic4 Lite est aussi disponible au tarif plancher de 1 euro (+ 3 euros par mois) en l’associant à un forfait 5G 90 Go chez SFR, avec un engagement de deux ans.

Honor X8 : un bon smartphone à petit prix, la spécialité d’Honor

Vous connaissez sûrement Honor pour ses smartphones au rapport qualité-prix imbattable qu’il sortait encore il y a quelques années ? C’est exactement cette recette que le constructeur veut remettre au goût du jour avec le Honor X8.

Le Honor X8 est un smartphone au design soigné avec ses bords plats, ses tranches en métal et une belle finesse de 7,45 mm. Honor a par ailleurs placé un capteur d’empreintes digitales sur le bouton de mise en marche de l’appareil, situé sur la tranche droite.

C’est un appareil également bien doté techniquement avec un Snapdragon 680, un écran LCD 90 Hz, 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Une fiche technique qui lui garantie de tenir quelques années.

Durant les soldes, le Honor X8 dispose d’un pack promotionnel chez la Fnac. Associé à une paire d’écouteurs sans fil True Wireless Fresh’n Rebel, il est en effet vendu 239,90 euros seulement.

Notez aussi que son petit frère, le Honor X7 – avec un écran un peu moins bien défini et 4 Go de RAM – dispose aussi d’un pack chez la Fnac comprenant une coque de protection et un écran en verre trempé. Comptez 189 euros seulement pour l’acquérir.

Honor Magic4 Pro : la vitrine technologique de Honor

Le Magic4 Pro était le smartphone le plus attendu de Honor en ce milieu d’année. Et il n’a clairement pas déçu. Entre son sublime écran de 6,8 pouces, son design original et son capteur photo extrêmement polyvalent, c’est une véritable vitrine technologique de la marque.

Une vitrine qui a un prix : 1099 euros, nu. Pendant les soldes, il est possible de faire baisser ce prix en associant le Honor Magic4 Pro à un forfait 5G chez SFR. Comptez 399 euros (+8 €/mois) avec un forfait 90 Go ou 229 euros (+8 €/mois) avec un forfait 150 Go, voire 49 euros avec un forfait 220 Go, avec un engagement de deux ans.

Honor 50 : un écran 120 Hz qui en met plein la vue

C’est sûrement l’une des meilleures affaires de ces soldes : le Honor 50 voit son prix chuter à 349,90 euros en version nue dans la boutique de SFR. Lancé au prix de 499 euros en novembre 2021, le Honor 50 est un smartphone à la limite du premium, aux caractéristiques musclées.

Il embarque en effet un bel écran OLED 120 Hz de 6,57 pouces, un espace de stockage confortable de 256 Go, un quadruple capteur photo et une grosse batterie de 4000 mAh, le tout dans un poids de 175 grammes seulement. Il est évidemment compatible 5G.

À moins de 350 euros, il est rare de trouver des smartphones aussi bien dotés actuellement sur le marché. Et SFR est le seul à le proposer à ce prix sur sa boutique. Notez que son prix peut descendre à 1 euro (+8 €/mois) en associant le Honor 50 à un forfait 5G 90 Go, avec un engagement de deux ans.

Enfin, son petit frère, le Honor 50 Lite se trouve quant à lui au prix de 229,90 euros chez Darty, que ce soit nu ou vendu en pack avec des écouteurs sans fil. Dans cette version Lite, l’écran est un peu plus grand (6,67 pouces) et en technologie LCD, l’espace de stockage est moins important (128 Go), mais la batterie un peu plus grosse (4300 mAh). Un appareil de milieu de gamme solide.