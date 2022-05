Honor X8 : à moins de 250 euros, le retour d’Honor est à prendre au sérieux

Le petit nouveau de Honor, le Honor X8, se positionne comme un smartphone accessible aux caractéristiques solides. Porté par un design épuré à l’allure premium et un module photo à quatre capteurs, il s’appuie sur de gros atouts. Tour d’horizon de cet appareil vendu actuellement 239 euros seulement.

Honor est de retour en France avec pas moins de trois smartphones. Le plus accessible de ces trois nouveaux appareils est le Honor X8, disponible depuis le 3 mai. Un appareil proposé à moins de 250 euros qui veut bousculer la concurrence grâce à des prestations particulièrement musclées pour un smartphone de ce segment. Fiche technique solide, design sobre et élégant, et bloc photo complet, le Honor X8 a tout pour plaire. Et pour ne rien gâcher, il peut pleinement compter sur les services Google et les applications du Play Store.

Pour son lancement, le Honor X8 bénéficie d’une belle remise de prix immédiate chez les principaux e-commerçants. L’occasion d’économiser 20 euros et de faire descendre la facture de ce téléphone à 239 euros.

Où trouver le Honor X8 au meilleur prix ?

Un design premium qui mise sur la finesse

La première chose qui frappe lorsque l’on regarde le Honor X8, c’est son design. Extrêmement fin, avec à peine 7,45 mm d’épaisseur pour 177 grammes sur la balance, il offre des lignes droites et claires, d’une grande sobriété, qui ne détonneraient pas sur un modèle plus haut de gamme. Sa coque est en plastique, avec un toucher très proche de celui du verre, et ses tranches en métal. C’est un appareil solide, fait pour durer.

Le Honor X8 se démarque en particulier par un bloc photo carré très compact, qui ne dépasse que très légèrement du dos de l’appareil. Sur la face avant se trouve un écran à bords arrondis qui occupe la majeure partie de la façade grâce à des bordures très fines. La tranche du bas cache également une prise jack pour brancher un casque filaire. Le capteur d’empreinte digitale est présent sur le bouton de mise en marche du téléphone.

Une jolie silhouette qui se décline en trois coloris : Noir Minuit, Argent Titane et Bleu Océan.

Snapdragon 680 et charge rapide : une fiche technique qui assure

Pour équiper son Honor X8 et lui assurer des performances solides en toutes circonstances, Honor a misé sur une valeur sûre : la puce Snapdragon 680. Suppléé par 6 Go de RAM et un généreux espace de stockage de 128 Go, ce SoC fait des merveilles dans les usages quotidiens, y compris pour du jeu vidéo, à condition de ne pas lancer des jeux en 3D gourmands.

Côté écran, Honor a opté pour une grande dalle LCD de 6,7 pouces dotée d’une définition de 2388 par 1080 pixels (Full HD+) et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Des performances d’affichages qui sont encore relativement rares dans cette gamme de prix de smartphone. Non seulement la fluidité est au rendez-vous, mais en plus la définition est excellente.

Pour assurer l’autonomie de son appareil, le Honor X8 embarque une batterie 4000 mAh compatible avec la SuperCharge Honor 22,5 W (le chargeur est inclus dans la boîte du téléphone). De quoi lui permettre de tenir sur la durée et de vous accompagner sans souci tout au long de votre journée.

Un bloc photo boosté par un capteur 64 mégapixels

Parmi les points forts de ce nouveau Honor X8 se trouve indéniablement son bloc photo. Composé d’un quadruple capteur, il se démarque par un objectif principal qui culmine à 64 mégapixels et ouvre à f/1,8. Un objectif secondaire à 5 mégapixels ouvrant à f/2,2, un capteur de profondeur ouvrant à f/2,4 et un capteur macro ouvrant à f/2,4 viennent compléter l’ensemble.

Cette large panoplie de capteurs lui permet de bénéficier de nombreux modes de prise de vue : photo nocturne, mode portrait (avec embellissement), panoramique, timelapse, super-macro et autres joyeusetés sont à l’ordre du jour. Le Honor X8 se débrouille aussi en vidéo et peut capturer des films en 1080p sans sourciller.

Découvrez les offres de lancement du Honor X8

Pour le lancement du Honor X8, Honor vous propose de découvrir son smartphone à prix réduit grâce à une réduction immédiate de 20 euros. Vous pourrez donc le trouver à 239 euros au lieu de 259 euros chez Fnac et Darty.

En allant directement sur la boutique en ligne d’Honor, vous aurez droit à un petit cadeau supplémentaire. En sus des 20 euros de réduction le faisant descendre à 239 euros, vous pourrez en effet obtenir gratuitement une coque de protection TPU pour votre mobile flambant neuf.

Sachez enfin que RED vous propose aussi une jolie offre pour célébrer le lancement du Honor X8 sous la forme d’un RED Deal on ne peut plus intéressant. En souscrivant pendant 24 mois au forfait 100 Go à 15 euros par mois proposé par l’opérateur, vous obtiendrez non seulement le Honor X8 sans débourser un centime supplémentaire, mais aussi le bracelet connecté Honor Band 6 gratuitement. Elle n’est pas belle la vie ?