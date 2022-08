Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 : découvrez lequel de ces deux smartphones pliants est fait pour vous

Pour sa nouvelle génération de smartphones pliables, Samsung dégaine deux appareils : les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. Deux téléphones très haut de gamme qui visent deux publics bien différents. On vous explique pourquoi.

Samsung a profité du mois d’août pour rafraîchir sa gamme de smartphones pliants. Les Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 veulent ainsi améliorer la formule mise en place par la génération précédente. Plus fins, meilleurs en photo, puce de dernière génération, ces smartphones ne manquent pas d’arguments pour devenir la nouvelle référence sur le segment du téléphone pliant ultra haut de gamme.

Surtout, Samsung est parvenu à adapter ses smartphones pliants aux profils variés des utilisateurs. Étant donné leur prix élevé, on vous aide à déterminer lequel du Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 est fait pour vous.

Bon à savoir avant de faire votre choix également : Samsung met en place un bonus de reprise sur votre ancien smartphone lors de l’achat d’un Samsung Galaxy Z Fold 4 ou d’un Galaxy Z Flip 4. Un supplément de 200 euros pour le premier et de 150 euros pour le second, qui vous permet d’économiser jusqu’à 730 euros avec la revente de votre vieux téléphone. De quoi faire tomber le prix du Galaxy Z Fold 4, par exemple, à 1 069 euros au lieu de 1 799 euros.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 : moins encombrant qu’une tablette

Entre son grand écran et sa fiche technique, le Samsung Galaxy Z Fold 4 ne manque pas d’arguments pour séduire les professionnels nomades. Sa dalle externe AMOLED de 6,2 pouces permet de consulter ses informations rapidement ou de naviguer entre les applications comme sur un smartphone classique. Son écran interne de 7,6 pouces en revanche, offre une surface d’affichage optimisée pour la prise de note où le multitâche, notamment si on lui associe un stylet Samsung S Pen. On retrouve donc tous les avantages d’une tablette tactile sans en subir l’encombrement.

D’autant plus que Samsung a affiné le design du Samsung Galaxy Z Fold 4. La charnière est moins arrondie, ce qui offre une meilleure prise en main. Il est aussi plus léger que son prédécesseur avec seulement 263 grammes sur la balance. Enfin, le Samsung Galaxy Z Fold 4 n’a pas peur de l’eau grâce à sa certification IPX8. Vous pouvez donc l’utiliser sous la pluie sans problème.

Sa fiche technique en fait aussi un allié des usagers très actifs. Cette génération est marquée par l’arrivée d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1. Il s’agit tout simplement du processeur mobile le plus efficace sur le marché. Il est moins énergivore et plus performant que ses aînés, ce qui lui permet de supporter les applications les plus gourmandes sans le moindre problème. Il est épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Enfin, le constructeur a amélioré la dimension photo du Samsung Galaxy Z Fold 4. Celui-ci intègre trois caméras dorsales, à savoir une principale de 50 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels et un zoom optique x3 de 10 mégapixels. Une configuration qui assure une qualité d’image similaire à celle d’un Samsung Galaxy S22.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est d’ores et déjà disponible en précommande. Samsung offre d’ailleurs quelques bonus si vous réservez ce smartphone pliant prometteur. Vous bénéficiez en effet d’un an d’assurance Samsung Care+ offert, ainsi qu’un bonus de reprise de 200 euros (300 si vous revendez un smartphone Samsung Galaxy) qui vous permet d’économiser jusqu’à 730 euros sur la facture finale. À cela s’ajoute un étui de protection, un Stylet S-Pen et un chargeur offert.

Le Galaxy Z Flip 4 : un téléphone de poche

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 s’adresse à tous les nostalgiques des smartphones compacts, mais qui veulent profiter des dernières innovations technologiques. Ce smartphone pliable à la verticale réussit le tour de force de se glisser dans de petites poches sans pour autant sacrifier la taille de son écran. La dalle interne déploie une diagonale de 6,7 pouces. Un écran Dynamic AMOLED d’excellente facture qui plus est puisqu’il jouit d’une définition FHD+ et d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Quant à l’écran de 1,9 pouce, il permet d’accéder à plusieurs informations sans avoir à ouvrir votre smartphone. Et ce grâce à de nombreux widgets. Même le paiement sans contact est possible puisqu’un lecteur d’empreintes vous permet de déverrouiller Samsung Pay.

Comme le Samsung Galaxy Z Fold 4, le Samsung Galaxy Z Flip 4 s’est aminci. Sa charnière est moins proéminente, ce qui le rend plus facile à prendre en main. Il ne perd rien en résistance, car il profite du verre Gorilla Glass et une certification IPX8.

Bien entendu, le Samsung Galaxy Z Flip 4 ne serait pas un smartphone très haut de gamme sans une fiche technique solide. C’est pourquoi il peut compter sur un puissant processeur Snapdragon 8+ Gen 1, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Surtout, il s’appuie sur une batterie de 3 700 mAh ce qui lui permet d’être plus endurant que son aîné.

Pour le lancement du Samsung Galaxy Z Flip 4, le constructeur met en place une offre de précommande plutôt intéressante. Il est ainsi possible de profiter d’un bonus de reprise allant jusqu’à 150 euros (250 euros pour un Samsung Galaxy), ce qui vous permet d’économiser jusqu’à 540 euros pour l’achat d’un Samsung Galaxy Z Flip 4. Sans oublier un an d’assurance à Samsung Care+ et une coque offerte sur l’édition Bespoke du téléphone.