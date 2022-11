Single Day : découvrez notre sélection des meilleures offres AliExpress

Sommaire Smartphone Tablette Aspirateurs Bonus Commentaires

Cette année, le Single Day ne dure pas qu'une journée, mais presque deux semaines. Une dizaine de jours durant lesquels AliExpress fait pleuvoir les réductions sur de nombreux produits tech allant du smartphone au distributeur à croquettes. Découvrez notre sélection des bonnes affaires à réaliser.

Le Black Friday n’est qu’à la fin du mois de novembre mais pour AliExpress, les réjouissances débutent maintenant. La plateforme commerçante lance le Festival International du Shopping, un évènement dédié aux promotions sur son site. Dès aujourd’hui, mardi 1er novembre et jusqu’au 13 novembre prochain, il est possible de bénéficier de grosses réductions sur les meilleurs produits tech’ du moment.

Face à la flopée de bonnes affaires, voici la liste des offres les plus intéressantes de cet évènement, aussi bien sur les smartphones que sur les aspirateurs-robots ou les accessoires connectés.

Le Xiaomi 12 à 445 euros

Ce smartphone haut de gamme sorti au début de l’année ne manque pas d’arguments, à commencer par sa puissance, apportée par l’une des puces les plus performantes de 2022, le Snapdragon 8 Gen 1. Une puce compatible 5G et qui est ici associée à 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage.

Mais le principal atout du Xiaomi 12 réside dans son appareil photo. Ce dernier embarque un impressionnant capteur principal de 50 mégapixels associé à un stabilisateur optique, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. Les images capturées sont précises et améliorées par une partie logicielle emplie de fonctionnalités avancées, dont le Xiaomi ProFocus, chargé d’améliorer automatiquement la netteté.

Le Xiaomi 12 embarque un bel écran AMOLED FHD+ de 6,28 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Enfin, il profite d’une belle autonomie, permise par une batterie de 4500 mAh. Cette dernière supporte la charge rapide 67 W, mais aussi la charge sans fil 50 W et la charge inversée.

Habituellement proposé aux alentours de 620 euros, pour les Single Day, il est disponible chez AliExpress à 445 euros grâce au code promo SDXFR11.

En savoir plus sur le Xiaomi 12 à 445 euros SDXFR11

Le Nothing Phone (1) à 392 euros

Premier smartphone de la jeune marque britannique Nothing, fondée ancien fondateur de OnePlus, Carl Pei, le Nothing Phone (1) a été lancé cet été et a immédiatement surpris par son design futuriste tout en transparence. Si la conception du Nothing Phone (1) est étonnante, sa fiche technique est également aboutie, sachant qu’il a obtenu la note de 8/10 lors du test de la rédaction.

Le point fort du Nothing Phone (1) réside dans son appareil photo. Ce dernier profite à l’arrière de deux capteurs de 50 mégapixels, un grand-angle et un ultra grand-angle. Ils sont capables de filmer jusqu’en 4K à raison de 30 images par seconde. À l’avant, la caméra à selfies culmine à 16 mégapixels. Elle prend place au sommet d’un écran OLED FHD+ de 6,55 pouces. À l’instar de modèles plus premium, la dalle bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Côté performance, le Nothing Phone (1) n’est pas en reste. Ce smartphone est propulsé par un SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ gravé en 6 nm, et épaulé par 8 Go de RAM, ainsi que 128 Go de stockage. Il affiche aussi une belle autonomie grâce à sa batterie de 4500 mAh. Compatible avec la charge rapide 45 W, elle supporte aussi la charge sans fil 15 W et la charge inversée.

Le Nothing Phone (1) s’affiche en ce moment sur AliExpress au prix réduit de 392 euros avec le code promo SDXFR10, au lieu de 469 euros.

La Xiaomi Pad 5 à 274 euros

La Xiaomi Pad 5 est une tablette Android pleine de surprises. Un produit qui a étonné la rédaction lors de son test, puisqu’elle a été récompensée par un 8/10. Il faut dire que cette tablette tourne avec une puce Qualcomm Snapdragon 860, associée à 6 Go de RAM et à 256 Go de stockage. La garantie de bonnes performances.

Autre argument de taille : son écran. Cette tablette tactile est équipée d’un large panneau WQHD+ de 11 pouces. Grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz, sa prise en charge de plus d’un milliard de couleurs et sa compatibilité Dolby Vision, la Mi Pad 5 offre une haute qualité d’affichage. En prime, avec sa batterie de 8720 mAh, elle dispose d’une autonomie de plus de 16 heures en lecture vidéo.

La Xiaomi Mi Pad 5 est disponible durant les Single Days au prix de 274 euros avec le code promo SDXFR32, au lieu de 391 euros en temps normal.

Découvrir la Xiaomi Pad 5 à 274 euros SDXFR32

Le Roborock S7 à 350 euros

Le Roborock S7 est désormais considéré comme une valeur sûre du monde de l’aspirateur-robot. Il possède deux brosses rotatives chargées de récupérer la poussière, dont la principale est en caoutchouc pour récupérer facilement les petits débris qui traînent sur les côtés. Il embarque aussi une serpillière afin de laver les taches par terre. Surtout que celle-ci vibre pour frotter la saleté plutôt que de l’essuyer. Elle est aussi capable de s’élever pour éviter un tapis ou toute autre surface fragile.

Le bac à poussière du Roborock S7 est particulièrement grand puisqu’il peut contenir jusqu’à 470 ml de poussière. Pour se déplacer, le Roborock S7 s’appuie sur des capteurs à ultrasons. Vous pouvez le contrôler depuis l’application dédiée, histoire de lui interdire, par exemple, de passer la serpillière sur des zones précises.

Le Roborock S7 est proposé au prix de 350,44 euros au lieu de 388 euros chez AliExpress avec le code DEALFR15.

Le Dreame H11 à 199 euros

Le Dreame H11 est un aspirateur-balai qui se pare d’une serpillière. Un seul passage suffit donc à laver complètement vos sols. Surtout que le Dreame H11 ne manque pas d’endurance. Il embarque un réservoir d’eau propre de 900 mL et un réservoir d’eau sale de 500 mL.

Il tient également 30 minutes avant de réclamer une recharge. Une configuration qui lui permet de nettoyer une surface allant jusqu’à 160 m². Enfin, son poids de 4,6 kg est assez léger pour que le ménage ne soit pas inconfortable.

Le Dreame H11 tombe à 198,99 euros contre 233 euros. Il suffit d’appliquer le code promos D11FR20.

Le distributeur de croquettes Rojeco à 50 euros

AliExpress, ce ne sont pas que des smartphones et des tablettes. Les animaux de compagnie sont aussi à l’honneur pour ces Single Day.

C’est le moment idéal pour leur installer ce distributeur intelligent de croquettes Rojeco. Il vous permet de programmer tous les repas de votre animal de compagnie et surtout de définir précisément la quantité de croquettes à servir. Avec sa capacité de 4 litres, il peut délivrer plusieurs jours de nourritures à un chat ou un chien de petite taille.

Ce distributeur automatique de croquettes Rojeco est disponible sur AliExpress à 50,19 euros avec une réduction automatique de 6 euros.