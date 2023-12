Avec le Google Pixel 8, vous n’êtes pas prêt de changer de téléphone

Avec le Google Pixel 8, Google inaugure une nouvelle ère pour ses smartphones : celle de la durabilité. Le but, permettre aux nouveaux Pixel de s’inscrire dans le temps grâce à des changements matériels, et une toute nouvelle politique de soutien logiciel : proposer des mises à jour pendant sept ans. Un peu de nouveauté sans changer de smartphone, et si c’était cela le secret de la longévité ?

Selon les estimations du Forum international sur les déchets d’équipements électroniques, ce sont près de 5 milliards de téléphones portables qui ont été mis au rebut sur l’année 2022. Une petite catastrophe écologique lorsque l’on sait qu’à peine 20 % des déchets électroniques sont actuellement recyclés (lorsqu’ils le sont correctement) et que les smartphones recèlent de nombreux métaux rares et des polluants divers. Ce chiffre, impressionnant, s’explique par plusieurs facteurs : attrait pour les derniers modèles de smartphones, fragilité des modèles les plus anciens, et difficulté à réparer ces objets de haute technologie.

Les mentalités évoluent toutefois dans le bon sens. Le cycle de remplacement des smartphones s’allonge pour se rapprocher des trois ans (contre deux auparavant), et le reconditionné occupe une part de plus en plus importante sur le marché. Un changement que les fabricants de smartphones, Google en tête, semblent aussi embrasser. Pour la sortie de son Pixel 8, le constructeur a mis l’accent sur la durabilité de son smartphone. Allongement du support du téléphone et de la mise à disposition de pièces détachées, meilleur indice de réparabilité : de quoi allonger grandement la durée de vie de cette nouvelle génération de Pixel. Si vous changez de Pixel au bout de deux ans, cela ne sera sans doute pas la faute de votre téléphone…

7 ans de mises à jour : la longévité selon Google

Les possesseurs de smartphones Android le savent bien : passé quelques années, plus question de mettre son téléphone à jour. Une pratique courante chez la plupart des constructeurs, et un facteur qui ne joue pas en faveur de l’allongement de la durée d’utilisation des smartphones. Difficile de continuer à utiliser un terminal incapable de faire fonctionner les dernières applications…

Avec ses nouveaux Pixel, Google a décidé de changer la donne du tout au tout. Le Google Pixel 8 va pouvoir profiter des mises à jour Android pendant les sept prochaines années, ce qui devrait lui permettre de tenir jusqu’à Android 21 en 2030, comme l’a souligné Frandroid à l’occasion de son test de l’appareil. Une avancée substantielle puisque les Pixel 7 n’avaient droit, eux, qu’à trois années de mises à jour. Même traitement pour les mises à jour de sécurité, elles aussi, étendues à sept ans.

De quoi permettre au Pixel 8 de profiter encore longtemps des services de la Pixel Expérience, qui reste encore aujourd’hui l’une des meilleures interfaces présentes sur le marché. Pour les propriétaires du Google Pixel 8, et à moins que le hardware ne change drastiquement dans les années à venir, cela signifie aussi l’apparition de nouvelles fonctionnalités exclusives pour leurs smartphones dans les années qui viennent.

Une conception qui mise sur la solidité et la réparabilité

Pour obtenir un smartphone capable de résister à l’épreuve du temps, Google a ensuite misé sur la solidité de son Pixel. Plus épais que son prédécesseur, le Google Pixel 8 est naturellement plus robuste. Ses angles arrondis, son poids et sa silhouette plus allongée lui assurent d’ailleurs une bonne prise en main, ce qui diminue naturellement les risques de chutes intempestives.

Côté finition, Google a conservé la qualité de conception qu’on lui connaît. Les matériaux choisis sont d’excellente facture et la construction globale, aussi agréable à l’œil que résistante. Le constructeur a misé sur du verre de protection Corning Gorilla Glass Victus 2 pour le dos comme pour la façade afin de limiter la casse, les risques de rayures. Il bénéficie aussi d’une certification IP68 garantissant une résistance à l’eau (et même l’immersion) et à la poussière salutaire.

La grosse nouveauté apportée par le Google Pixel 8 en termes de longévité réside toutefois dans sa réparabilité. Le dernier-né de Google a été gratifié d’un très joli score de réparabilité de 8,2/10, là où ses prédécesseurs oscillaient plus aux alentours de 7. Outre les efforts réalisés au niveau de l’accessibilité du démontage, c’est surtout l’accès aux pièces détachées qui a permis de faire grimper le score en flèche. Google a en effet assuré maintenir l’approvisionnement des composants de rechange pendant les sept prochaines années. Une avancée inédite pour le constructeur, et assez rare sur le marché des smartphones.

Google Pixel 8 : un smartphone performant à partir de 1 euro

Si la proposition faite par Google avec son Pixel 8 vous a convaincue, le moment est peut-être venu de vous laisser tenter. Pourquoi ? Tout simplement parce que le dernier smartphone de Google est disponible à prix réduit chez Orange pour les fêtes de fin d’année. L’opérateur vous propose par exemple d’acquérir le Pixel 8 dans sa version 128 Go avec une ristourne de 50 euros si vous le prenez seul (sans forfait donc). De quoi le payer 749 euros, au lieu de 799 euros en temps normal.

