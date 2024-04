Apple trébuche sur les ventes de mobiles face à Samsung… et trouve un nouveau rival

Selon les dernières données en provenance d'IDC, Apple décroche au profit de son éternel concurrent Samsung sur les ventes de smartphones au premier trimestre 2024. Rien d'inhabituel... à un détail près : une entreprise chinoise quasi inconnue en France s'incruste dans le classement des meilleurs vendeurs.

Le début d’année est rarement propice à Apple en ce qui concerne les ventes de smartphones et c’est dans ce contexte que, cette année encore, la firme cède sa place de premier vendeur de mobiles à son rival coréen Samsung sur le premier trimestre 2024.

C’est du moins ce que dévoilent les chiffres publiés cette semaine par le cabinet d’analyse IDC, qui mettent par contre en évidence l’étonnante progression d’une entité chinoise méconnue en France, Transsion ; mais aussi la hausse globale des ventes de smartphones par rapport à l’année dernière. Une bonne nouvelle pour un marché qui tournait sérieusement au ralenti ces trois dernières années.

Le marché du smartphone reprend des couleurs

Comme le rapporte 01Net, le premier trimestre 2024 est ainsi marqué par une hausse de 7,8% des ventes par rapport à la même période l’année dernière. Il s’agit par ailleurs du troisième trimestre consécutif d’amélioration en la matière, signe d’une dynamique vertueuse pour le marché mobile.

On constate quoi qu’il en soit qu’Apple perd pratiquement 10% de sa croissance par rapport au premier trimestre 2023, et que la firme repasse derrière Samsung dans le classement d’IDC, avec 17,3% de parts de marché, contre 20,8% pour son concurrent. Les données glanées par IDC attestent par ailleurs d’une belle ascension pour le chinois Xiaomi, qui s’installe en troisième place du classement, notamment grâce à son volume d’unités écoulées. IDC estime en effet que la marque a réussi à vendre 10 millions de smartphones en plus que l’an dernier sur la même période.

La surprise de ce classement, car il y en a une, vient toutefois du groupe chinois Transsion. Globalement inconnu au bataillon en France et en Europe, l’entreprise chinoise s’invite en quatrième place du podium, devant Oppo, en parvenant à glaner 8,7% de parts de marché avec ses 28,5 millions de smartphones distribués au premier trimestre 2024. De quoi afficher une croissance insolente de 84,9% sur cette période. Une performance que l’entreprise, très présente en Chine et en Afrique, doit à ses différentes marques (dont Tecno, Itel et Infinix)… et qui lui permet de congédier son compatriote Vivo, brutalement sorti de ce classement.