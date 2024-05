Bouygues Telecom n’a pas attendu longtemps avant de baisser le prix du Google Pixel 8a

Une fois encore, Google propose un smartphone milieu de gamme digne des meilleurs photophones. Et une fois encore, Bouygues Telecom permet à ses abonnés de profiter de ce petit bijou à un tarif réduit.

Arrivé sur le marché courant mai, le Google Pixel 8a s’est immédiatement placé comme l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme disponibles. À tel point que l’on peut facilement le considérer comme un appareil premium, bien plus accessible que ses pairs. Ce nouveau tour de force, le Google Pixel 8a le doit à une fiche technique léchée, avec notamment l’intégration de toutes les fonctionnalités IA de la marque (et prochainement Gemini Nano).

S’il n’a pas manqué de séduire la rédaction de Frandroid, qui lui a attribué un 8/10, le Google Pixel 8a possède un point noir : son prix de 550 euros. En effet, ce tarif est seulement 50 euros inférieurs à celui du Google Pixel 8, plus haut de gamme. Une anomalie que s’empresse de corriger Bouygues Telecom grâce à son forfait mobile B&You 130 Go sans engagement et un colossal bonus de reprise de 150 euros. Un combo qui fait tomber le téléphone à seulement 299 euros.

Un photophone qui se refait une beauté

Bien qu’ancré dans le segment du milieu de gamme, le Google Pixel 8a affiche un design digne de ses frères plus prestigieux. Fini les arêtes plus prononcées de la précédente génération et place à de jolis coins et bords arrondis. Un changement esthétique qui n’entache en rien la prise en main de ce téléphone petit format. Avec une dalle de 6,1 pouces et un module photo légèrement moins protubérant que sur le Google Pixel 8, il se glisse aisément dans une poche.

L’écran, puisqu’on en parle, est l’une des grandes améliorations de cette génération. Non content de s’appuyer sur la technologie OLED, le Google Pixel 8a profite désormais d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La fluidité est exemplaire, comme son calibrage qui offre un mode colorimétrique adaptatif soigné et une très bonne luminosité.

Côté photo, Google livre une fois encore un photophone irréprochable sur ce segment tarifaire. Si le Pixel 8a reprend la configuration photo de son prédécesseur, à savoir un capteur grand-angle de 64 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 13 Mpx et une caméra selfie de 13 Mpx, il parvient à offrir des clichés bien plus détaillés et réalistes. Et ce de jour comme de nuit. Comment ? En étant tout simplement aidé par un nouveau processeur.

L’intelligence artificielle gagne en puissance

Effectivement, le Google Pixel 8a ne se contente pas de ressembler à un smartphone de haute volée, il en emprunte aussi les excellentes performances.

C’est donc la nouvelle puce Google Tensor 3 qui se place au cœur du Google Pixel 8a. Elle garantit un traitement d’image efficace, avec un rendu de photo beaucoup plus précis que sur la précédente génération. Et ce quel que soit le type de scène capturée.

Miser sur le meilleur processeur de Google permet également au Pixel 8a de bénéficier de 7 ans de mises à jour majeures d’Android. L’assurance d’un téléphone à la longévité exceptionnelle, même après plusieurs années d’usage.

Cela dit, la véritable prouesse du Google Pixel 8a est qu’il est le premier smartphone milieu de gamme à embarquer toutes les fonctionnalités I.A. de Google. On trouve notamment le filtrage d’appels, qui bloque automatiquement les appels indésirables, ou encore la possibilité d’améliorer la voix de votre interlocuteur lors d’un appel, en réduisant les bruits parasites en arrière-plan.

Outre la désormais célèbre « gomme magique », le Pixel 8a permet aussi d’entourer un élément à l’écran pour lancer une recherche sur Internet. Enfin, Google promet l’arrivée prochaine de Gemini Nano, l’intelligence artificielle multimodale de Mountain View, capable de générer du texte, de l’image, de la vidéo, ainsi que de l’audio. Un avantage supplémentaire pour le Google Pixel 8a, puisque Gemini est conçue pour fonctionner localement sur le smartphone, sans avoir à échanger de données avec un service internet.

Comment profiter du Google Pixel 8a à prix réduit ?

Depuis son lancement, le Google Pixel 8a est vendu 549 euros. Cela dit, Bouygues Telecom adoucit fortement le coût du smartphone, s’il est pris en complément d’un forfait mobile 5G de 130 Go, affiché à 22,99 euros par mois, sans engagement.

Ainsi, un tel combo fait chuter le Pixel 8a à 449 euros. Une facture qu’il est possible d’étaler sur 2 ans, à raison d’un premier paiement à 307 euros suivi de 24 mensualités de 8 euros. Si cette option est choisie, l’opérateur met en place une ODR de 50 euros pour diminuer un peu plus le coût final.

Mais le plus gros cadeau de Bouygues Telecom reste le bonus de reprise mis en place sur la revente de votre ancien smartphone. Celui-ci grimpe à 150 euros pour l’achat d’un Google Pixel 8a. Un montant colossal qui s’ajoute à celui de la revente de son ancien smartphone et qui permet d’amortir le prix du dernier-né de Google.