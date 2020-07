Recyclage et remploi des smartphones : une grande collecte lancée en France pour aider les plus démunis

L’éco-organisme Ecosystem, en charge de la collecte et du recyclage des appareils électriques en France, lance une collecte nationale pour récupérer le maximum de téléphones portables inutilisés, lesquels seront ensuite donnés aux plus démunis via des associations locales.

Le constat est généralement le même chez tous les ménages français : une fois un téléphone portable cassé ou remplacé par un meilleur modèle, sa seconde vie se déroule en grande partie dans un placard de votre domicile, dormant paisiblement jusqu’à ce que son propriétaire décide de le jeter, le vendre ou le donner. À ce titre, plusieurs idées soumises par Frandroid avaient été émises il y a quelques années.

Aussi, l’une des solutions tendance et pratiques du moment consiste à envoyer son smartphone chez Back Market, entreprise française spécialisée dans le reconditionnement des téléphones. À cette solution simple, rapide et sécurisée s’ajoute une nouvelle alternative présentée par l’Agence France Presse (AFP) dans un fil de discussion Twitter.

Objectif 100 000

L’éco-organisme Ecosystem vous permet en effet de donner votre vieil appareil mobile dans une enveloppe pré-affranchie, dans le cadre d’une collecte nationale de téléphones usagés. Ladite enveloppe peut être commandée gratuitement sur le site jedonnemontelephone.fr. Imprimer une étiquette pré-affranchie à coller sur votre enveloppe est également envisageable.

Cette opération menée en collaboration avec le Tour de France vise à récupérer pas moins de 100 000 smartphones. « Pour réaliser cette performance, Ecosystem […] mobilise les 35 villes étapes du Tour, en ambassadeurs de l’opération et en véritable relais pour booster la collecte », écrit l’organisme dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Quelles étapes à respecter ?

Ensuite, « ces dons permettront d’offrir des mobiles reconditionnés aux plus démunis, dans 35 villes étapes du Tour de France », poursuit le document. Pour les plus intéressés, plusieurs étapes doivent être respectées : retirer les accessoires, comme la coque de protection, et la carte SIM si possible ; l’enveloppe ne peut contenir plus de trois téléphones ; fermer l’enveloppe avec du scotch.

« Tous les téléphones collectés sont acheminés vers les Ateliers du Bocage, société d’intérêt collectif membre d‛Emmaüs France, spécialisée dans la remise en état des téléphones mobiles et partenaire d’Ecosystem », indique le site internet. Une démarche louable qui pourrait en intéresser plus d’un. Et avec la Grande Boucle en partenaire de poids, le projet ne peut rêver mieux pour sa visibilité.