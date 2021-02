L’iPhone 12 est à 1 euro (+ 8 €/mois) chez Bouygues Telecom : comment faire pour en profiter ?

Pendant quelques jours encore, il est possible d'obtenir l'iPhone 12 (ou sa version mini) au prix d'un euro seulement (avec une mensualité supplémentaire de 8€/mois). On vous explique comment profiter des différentes offres promotionnelles pour obtenir ce tarif très avantageux.

Faut-il encore présenter l’iPhone 12 ? Le dernier-né d’Apple est tout simplement l’un des meilleurs téléphones disponibles actuellement sur le marché. Comme d’habitude, grâce à une belle maitrise des parties logicielle et matérielle, Apple a rendu une copie brillante. Jusqu’au dimanche 28 février seulement, il est possible d’obtenir les iPhone 12 et 12 mini au prix d’un euro seulement (+ 8 euros/mois), en souscrivant à un forfait Sensation 5G de 90 Go de Bouygues Telecom et en cumulant plusieurs offres promotionnelles.

Comment obtenir l’iPhone 12 à un euro chez Bouygues Telecom

Jusqu’à dimanche prochain, Bouygues Telecom vous propose d’obtenir les iPhone 12 et 12 mini en version 128 Go au prix de versions dotées de 64 Go de stockage. Cette offre est cumulable avec deux autres promotions, ce qui vous permet au final d’obtenir un iPhone 12 au prix d’achat d’un euro seulement, avec une mensualité de 8 euros par mois pendant 24 mois. Voici comment obtenir ce prix :

sélectionnez l’iPhone 12 (ou le mini) avec une capacité de stockage de 128 Go

profitez de l’offre de remboursement de 50 euros

profitez du bonus de reprise de 100 euros pour la reprise de votre ancien téléphone, qui se cumule avec la valeur de celui-ci. Pour avoir l’iPhone 12 à un euro, la valeur du téléphone repris doit être d’au moins 198,90 euros, et de 68,90 euros pour l’iPhone 12 mini

pour tout smartphone d’une valeur au moins égale à 198,90 euros (un Samsung Galaxy S10 ou un iPhone XR entrent dans cette catégorie)

souscrivez au forfait Sensation 90 Go compatible 5G

En profitant de toutes ces offres, le prix de l’iPhone 12 descend à un tarif exceptionnel. Il suffit de faire le calcul : sur deux ans (la durée d’engagement du forfait Sensation), dans sa version 128 Go, il revient à 193 euros chez Bouygues Telecom. C’est un tarif plus avantageux que si vous vous offrez un iPhone 12 sans forfait, et c’est aussi un bon moyen d’étaler le paiement sur deux ans plutôt que de payer comptant.

Le forfait Sensation 90 Go compatible 5G

Pour accompagner cette offre, Bouygues Telecom vous propose le forfait Sensation 90 Go compatible 5G. Il s’agit d’un forfait haut de gamme, qui permet d’utiliser son smartphone aussi bien en France qu’à l’étranger, et avec plusieurs options très avantageuses au quotidien. Voici ce qu’il contient chaque mois :

90 Go de données en 4G et 5G

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Appels illimités vers les mobiles des États-Unis, Canada et Chine et vers les fixes de 120 destinations

35 Go de données à utiliser depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Data illimitée le weekend

Une deuxième carte SIM offerte pour profiter des données mobiles

Un accès à L’Équipe et à la presse depuis l’application Cafeyn

Le forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom est proposé au prix de 33,99 euros la première année, puis 48,99 euros avec un engagement de 24 mois. Bonne nouvelle si vous êtes déjà client Bbox, puisque vous profitez automatiquement d’une remise de 7 euros par mois sur ce forfait.

L’iPhone 12 est l’un des meilleurs smartphones de l’année

Pour sa dernière génération d’iPhone, Apple a revu le design de ses téléphones. Exit les bords arrondis, et place aux tranches franches et droites. Un parti pris original en 2021, mais qui a toutefois l’avantage de proposer une meilleure préhension de l’appareil.

Autre changement important : l’iPhone 12 se pare cette année d’un écran OLED, auparavant réservé aux modèles Pro. La dalle de 6,1 pouces (5,4 pour la version mini) est d’excellente qualité : les couleurs sont fidèles et la luminosité est élevée. Au quotidien, c’est un écran très agréable à utiliser.

Pour le reste, l’iPhone 12 peaufine la recette de son prédécesseur. Le nouveau processeur A14 Bionic gravé en 5 nm est sans faille, et compatible 5G. Il offrira plusieurs années d’usage fluide, d’autant qu’Apple est reconnu pour son suivi exemplaire des mises à jour. Comptez sur au moins 5 ans de suivi logiciel.

L’iPhone 12 mini a l’avantage de proposer les mêmes caractéristiques que son grand frère, mais dans un petit format. Il s’agit du téléphone haut de gamme le plus compact du moment, et il conviendra parfaitement aux personnes qui souhaitent pouvoir utiliser entièrement leur téléphone à une main.