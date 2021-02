Samsung Galaxy Z Fold 2 5G : revendez votre ancien smartphone pour profiter d’une grosse remise

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 5G est parvenu à améliorer considérablement la recette du smartphone à écran pliable. Il affiche désormais un prix plus réduit. En effet, il profite d’un bonus de reprise de 200 euros sur la boutique officielle de Samsung, en plus de nombreux autres avantages.

Depuis son arrivée sur le marché, le Samsung Galaxy Z Fold 2 représente une nouvelle prouesse sur le secteur des smartphones à écran pliable. En agrandissant l’écran externe et supprimant la vilaine encoche du premier modèle, il améliore la formule mise en place par la génération précédente. Désormais, Samsung va plus loin dans la démocratisation de ce type de smartphone puisqu’il est possible de réduire considérablement le prix du Samsung Galaxy Z Fold 2 5G grâce à un bonus de reprise de 200 euros.

Cumulé au montant de reprise de votre ancien smartphone, ce bonus permet d’économiser jusqu’à 779 euros sur le tarif du Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Son prix dégringole donc à 1 241 euros, soit le prix d’un smartphone haut de gamme classique, avec ici en plus, une véritable prouesse technologique.

Plus beau, plus robuste, mieux exploité

Avec le Samsung Galaxy Z Fold classique, le constructeur sud-coréen avait bien réussi à anticiper tout ce que l’on pouvait attendre d’un smartphone pliable. Pour cette deuxième version, Samsung est retourné à la planche à dessin pour améliorer sa recette, et ainsi livrer une version améliorée de son bijou pour technophile. Arrive donc le Samsung Galaxy Z Fold 2 5G.

Son design et surtout ses finitions rattrapent tous les petits défauts de la génération précédente. L’écran externe est plus grand, l’encoche interne cède sa place à un poinçon, et la charnière centrale renvoie une sensation de robustesse bienvenue. D’autant que son poids ne le rend pas moins agréable à prendre en main.

Aussi bien la dalle extérieure que l’écran intérieur s’appuient sur la technologie AMOLED. Si la première se contente d’une diagonale de 6,2 pouces avec une définition HD+, le second offre une diagonale plus grande : 7,6 pouces avec une définition QXGA+ bien supérieure. Surtout, l’affichage étendu propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui assure une fluidité d’affichage constante. Déplier l’écran du Samsung Galaxy Z Fold 2, c’est profiter quotidiennement d’un effet “Waouh” tant le calibrage de celui-ci est soigné. Que ce soit la luminosité, la colorimétrie ou le taux de contraste, tout est extrêmement bien géré.

Plus qu’un simple “gadget technologique”, un véritable smartphone premium innovant

Au regard de sa fiche technique, le Samsung Z Fold 2 5G ne vole nullement ses lettres de noblesse. La présence d’un Snapdragon 865+, de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne assure des performances de haut vol au smartphone. Les sessions de jeu sont d’une fluidité sans pareil, tout en profitant pleinement de l’affichage étendu apporté par l’écran interne.

D’autant que l’interface One UI offre des modes spécifiques au Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, tels que le “Flex Mode” qui permet l’utilisation en position assise, ou l’affichage simultané de trois applications.

Le module photo arrière permet au Samsung Galaxy Z Fold 2 5G de profiter d’une polyvalence similaire à celle d’un smartphone haut de gamme. Son capteur principal de 12 mégapixels (f/1,8), sa caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) et son téléobjectif x2 de 12 mégapixels (f/2,4) délivrent des images détaillées et dynamiques avec de bonnes conditions lumineuses.

Enfin, au niveau de l’autonomie, le Samsung Galaxy Z Fold 2 5G est capable de tenir une journée complète avec un usage normal. La compatibilité avec la charge rapide permet au smartphone de récupérer rapidement son énergie.

Quels sont les avantages d’acheter le Galaxy Z Fold 2 sur le Samsung Store ?

L’assurance Samsung Care+ est offerte

En plus du bonus de reprise de 200 euros qui permet de profiter d’une réduction allant jusqu’à 790 euros sur le Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, la boutique officielle du constructeur propose gratuitement de nombreux services et accessoires.

Pour protéger un smartphone, qui vaut tout de même plus de mille euros, Samsung vous offre gratuitement 1 an d’abonnement à l’assurance Samsung Care+. Normalement facturée 8,99 euros par mois, cette assurance permet l’accès à un service de réparation par des techniciens agréés par Samsung. Toutes les réparations se font avec des pièces Samsung d’origine. Votre smartphone est ainsi protégé contre la casse, l’oxydation, les bris de l’écran ou encore les fissures au dos.

Une myriade d’accessoires accompagnent le Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Passer par la boutique officielle de Samsung pour acquérir un Samsung Galaxy Z Fold 2 5G à un prix réduit permet également de profiter de 10 % de la facture en Samsung Rewards. En cumulant ces points de fidélité, vous pourrez économiser sur vos prochains achats via la boutique officielle.

Mais les cadeaux ne s’arrêtent pas là. Jusqu’au 28 février prochain, Samsung vous offre gratuitement un Galaxy SmartTag, un accessoire qui agit comme une balise de localisation. Il vous suffit de l’accrocher aux éléments que vous souhaitez suivre pour les localiser à tout instant. Enfin, Samsung vous offre également une paire d’écouteurs sans-fil Samsung Galaxy Buds Live, d’une valeur de 169 euros.

Les Samsung Galaxy Buds Pro sont aussi à l’honneur

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 5G n’est pas le seul à profiter des avantages de la boutique officielle de Samsung. En effet, les récents Samsung Galaxy Buds Pro sont également à l’honneur lors de la Samsung Week.

Cette nouvelle génération d’écouteurs sans-fil délivre une qualité sonore plus qu’appréciable. Les Samsung Galaxy Buds Pro proposent un son riche et très détaillé, aussi bien dans les graves que dans les aigus. Mieux le son est équilibré sur toutes les fréquences, avec des basses parfaitement gérées. Enfin, les écouteurs sont toujours aussi confortables, avec un format intra-auriculaire bien pensé, qui apporte une isolation passive améliorée.

Là encore, jusqu’au 28 février prochain, l’achat des Samsung Galaxy Buds Pro permet d’obtenir gratuitement un chargeur sans-fil.