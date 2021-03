Samsung Galaxy S20 FE : son prix dégringole grâce à une belle remise immédiate

Le Samsung Galaxy S20 FE est un smartphone d’excellente facture, qui, contrairement à la grande majorité des téléphones premium, ne vous demande pas de payer le prix fort,. D’autant plus lorsqu’il profite d’une remise immédiate de 110 euros chez RED.

Entre le Samsung Galaxy S20 et le Samsung Galaxy S21, le constructeur sud-coréen est allé demander aux fans de la marque ce qu’ils attendaient d’un bon smartphone haut de gamme. De cet échange avec ses fans, est sorti le Samsung Galaxy S20 FE, un smartphone premium avec des évolutions subtiles et surtout un prix d’appareil de milieu de gamme. Un tarif d’autant plus bas qu’il est en promotion chez RED grâce à une nouvelle réduction immédiate.

Proposé habituellement à 609 euros, le Samsung Galaxy S20 FE, nu, passe à 499 euros chez RED, puisqu’il profite d’une remise immédiate de 110 euros. Une promotion valable pour toutes et tous, sans avoir besoin de prendre un forfait ou de s’engager sur plusieurs années.

Un smartphone qui correspond aux exigences de fans

Le design du Samsung Galaxy S20 FE est très proche de celui du Galaxy S20 classique. Il embarque cependant quelques différences qui correspondent aux attentes des fans de la gamme. À commencer par son châssis qui profite de six nouveaux coloris à la finition mate (Cloud Navy, Cloud Mint, Cloud Lavender, Cloud White, Cloud Orange et Cloud Red).

L’écran change également en abandonnant les courbures de son aîné pour une dalle plate de 6,5 pouces de

définition Full HD+ et au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est bien entendu possible de passer en 60 Hz pour préserver un peu plus l’autonomie du smartphone. Reste que l’écran est superbement calibré, avec une excellente qualité d’affichage.

Pour la photographie, le Galaxy S20 FE opte pour un triple capteur dorsal assez classique :

capteur principal de 12 mégapixels (f/1,8) ;

ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) ;

téléobjectif x3 de 8 mégapixels (f/2,4).

Ce module confère tout de même une grande polyvalence photo au Galaxy S20 FE, qui parvient à livrer sans peine de très beaux clichés, en haute comme en basse luminosité.

L’Exynos 990 pour des performances optimales

La véritable force de ce Galaxy S20 FE réside dans sa fiche technique. En effet, le Galaxy S20 FE dans sa version 4G opte pour un puissant Exynos 990. Il offre une expérience fluide quel que soit l’usage, et ce même avec les graphismes poussés à fond sur les jeux 3D gourmands.

Puisque l’on parle de l’endurance du Galaxy S20 FE, sachez que Samsung s’est amélioré en remplaçant la batterie de 4 000 mAh par une batterie plus imposante de 4 500 mAh. Comptez sur une journée d’utilisation avant d’avoir recours au chargeur. Le Samsung Galaxy S20 FE est d’ailleurs compatible avec la charge rapide 25 W et sans-fil 15 W.

Plusieurs smartphones en promo chez RED

Le Samsung Galaxy S20 FE n’est pas le seul à profiter d’un prix réduit sur la boutique en ligne de RED. En effet, l’opérateur propose régulièrement des remises sur les smartphones les plus intéressants du moment, et permet surtout de les acheter nus, sans forcer à prendre un forfait mobile.

L’iPhone SE 2020 à 459 euros au lieu de 509 euros

L’iPhone SE 2020 n’a rien à envier à la gamme des iPhone 11 et 11 Pro du point de vue de ses performances. En effet, ne vous laissez pas avoir par son design emprunté à l’iPhone 8, l’iPhone SE 2020 embarque une puce A13 Bionic, celle-là même présente dans l’iPhone 11.

Ce processeur garantit une compatibilité avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0, ainsi qu’une fluidité constante, quel que soit l’usage (et pendant de nombreuses années). Sans oublier que vous pourrez faire tourner tous les titres de l’Apple Arcade, et accéder aux fonctions de réalité augmentée, le tout avec un iPhone vendu au prix du milieu de gamme. Un téléphone qui opte, qui plus est, pour une dalle IPS LCD de 4,7 pouces de définition 1 334 × 750 pixels.

L’iPhone SE 2020 profite d’une remise immédiate de 50 euros chez RED, et voit son prix tomber à 459 euros au lieu de 509 euros.

Le Redmi Note 9 à 159 euros au lieu de 179 euros

Le Xiaomi Redmi Note 9 est vraiment plaisant à l’œil grâce à son effet verre bien rendu. D’autant que la face avant fait la part belle à un écran de 6,53 pouces avec des bords plutôt fins. Celui-ci dispense un affichage coloré et lumineux.

Au cœur de ce mobile se trouve un SoC MediaTek Helio G85 avec 4 Go de mémoire vive. Les performances assurent une expérience d’usage fluide avec Android. Cela dit, le Redmi Note 9 se démarque avec l’autonomie. Ainsi, il parvient à tenir deux jours en usage normal et un peu plus d’une journée en intensif.

Le Redmi Note 9 affiche un prix sous la barre des 160 euros, grâce à une remise immédiate de 20 euros. Il est ainsi proposé à 159 euros au lieu de 179 euros.