TV 4K Samsung : voici une offre typique des fins de solde qui permet d’économiser plusieurs centaines d’euros

C'est déjà bientôt la fin des soldes, et avec elle, la fin de très bonnes affaires. Parmi elles, de jolies réductions sur une sélection de TV Samsung grand format. Voici les meilleures affaires du moment.

Vouloir changer de TV pour profiter pleinement des joies de la 4K et de la qualité d’image des films, séries et des chaînes de télévision proposée ces dernières années, c’est bien. Mais cela a aussi un prix, souvent élevé si l’on souhaite prendre ce qui se fait de mieux en la matière. Heureusement, il est aujourd’hui possible de profiter de très belles offres chez Auchan et Samsung pour acquérir un téléviseur dernier cri à prix réduit.

En ce moment, et jusqu’au 8 juillet prochain, Auchan et Samsung ont décidé de faire baisser le prix d’une bonne partie du catalogue de TV disponible sur Auhan.fr. Ces offres fonctionnent via un système de réduction immédiate pour Auchan, et par le biais d’une offre de remboursement permettant de récupérer le montant de la TVA pour Samsung. Un exemple : le TQ65Q60C, un téléviseur QLED de 65 pouces, est actuellement à 624 euros au lieu de 899 euros habituellement.

Samsung TQ65Q60C : l’expérience QLED au meilleur prix

Avec sa gamme QLED, Samsung propose aujourd’hui des écrans parmi les meilleurs du marché, que ce soit en termes de design, d’image ou de fonctionnalité. Le constructeur propose en effet des TV fins, élégants, qui s’intègrent facilement dans la plupart des intérieurs, accrochés au mur ou sur pieds, sur un meuble.

Pour ce qui est de l’image, le modèle TQ65Q60C propose une dalle équipée de la technologie Quantum Dot qui lui permet de proposer une image dotée de couleurs éclatantes, précises, et fidèle à la réalité. La compatibilité avec le Quantum HDR permet de son côté de profiter d’une image fine, détaillée avec un joli contraste, et ce, quelle que soit la luminosité.

Afin de proposer une expérience polyvalente, Samsung a installé Tizen, son interface maison, qui permet d’accéder à tout un tas de fonctionnalités connectées, entre applications, services de streaming et accès à internet. Les joueurs n’ont pas non plus été oubliés : un port HDMI 2.1 qui permet de profiter du VRR et du ALLM ainsi qu’un hub dédié au jeu sont bien évidemment de la partie. Jusqu’au 8 juillet prochain, vous pourrez profiter du Samsung TQ65Q60C à 624 euros grâce à une réduction immédiate d’Auchan et une ODR de Samsung.

Samsung TU85CU7105 : une diagonale XXL pour les amateurs de grand spectacle

85 pouces, soit 2,16 mètres si l’on utilise une unité de mesure plus simple à comprendre, c’est la diagonale du téléviseur TU85CU7105 de Samsung. Une diagonale pour le moins impressionnante, mais qui ravira à coup sûr tous ceux qui souhaitent avoir une expérience vidéo grand format. Avec une définition 4K, cet écran bénéficie de la technologie Crystal UHD qui permet d’obtenir une image de très bonne facture, avec des couleurs vives et un rendu naturel. Contraste optimisé et luminosité bien calibrée complètent le tableau.

Pour le reste, ce téléviseur Samsung reprend les points forts de la marque :

expérience connectée complète grâce à Tizen ;

accès aux principaux services de SVoD et de Streaming ;

ALLM, VRR et HDMI 2.1 pour jouer dans les meilleures conditions ;

technologie Adaptive Sound pour profiter d’un son immersif sur tous les contenus ;

design sobre avec trois côtés dépourvus de bordure.

Durant les prochains jours, le TU85CU7105 bénéficie encore d’une réduction immédiate de 200 euros et d’une ODR de 214 euros qui font descendre son prix à 1 075 euros au lieu de 1 490 euros habituellement. Une offre de solde qui ne se moque pas de ses acheteurs.