Le prix des TV Samsung 4K et 8K dégringole : préparez déjà l’arrivée des prochaines consoles

Si vous n'êtes toujours pas passé à la 4K, la Fnac propose des remises très intéressantes sur des téléviseurs Samsung UHD. Un modèle 8K est même concerné, avec une promotion frôlant les - 50 %.

Les French Days sont le meilleur moment pour améliorer la qualité de son home cinéma. Sur le site de la Fnac, téléviseurs 4K, 8K et barre de son Samsung sont en promotions. En cumulant les offres, il est possible de s’équiper en matériel de qualité pour un prix bien moins important qu’à l’accoutumée. Voici les meilleures offres de téléviseurs 4K et même 8K que l’on peut trouver actuellement.

TV Samsung 4K QLED 55″ à 999 euros + barre de son offerte

En 2020, la technologie QLED est arrivée à maturité. C’est ce type de dalle qui est utilisé sur le téléviseur Samsung QE55Q80R, et le résultat est excellent. Ce téléviseur Samsung propose une dalle avec de bons contrastes, une luminosité élevée et une excellente qualité d’image. Ce téléviseur est même conseillé pour les joueurs de jeux vidéo puisqu’il propose un taux de rafraîchissement à 100 Hz ainsi qu’une compatibilité avec la technologie FreeSync. Elle permet de synchroniser au mieux l’écran et le puce graphique pour conserver un jeu fluide. Le FreeSync est actuellement supporté par la Xbox One, et le sera sûrement sur les consoles à venir. Enfin, ce téléviseur est compatible avec les normes HDR10 et HDR10+ avec des pics de luminosité pouvant atteindre les 1500 nits. Du côté de la connectivité, on retrouve Bixby, Google Assistant, Alexa ainsi qu’une compatibilité avec AirPlay 2, le protocole d’Apple pour la diffusion de contenu sans fil.

Pour profiter pleinement de cet écran, la Fnac offre une barre de son Samsung d’une valeur d’environ 300 euros. Il s’agit de la HW-Q60R, qui est le fruit d’un partenariat entre Samsung et Harman Kardon. Elle est composée d’une barre de son, mais également d’un caisson de basse. Celui-ci va donner plus de profondeur aux graves, qui sont importants pour profiter d’une belle immersion dans les jeux vidéo ou les films.

Le pack TV Samsung QE55Q80R et barre de son Samsung HW-Q60R est actuellement en promotion au prix de 999 euros sur le site de la Fnac, uniquement durant la période des French Days. Au début de l’année, ce téléviseur sans la barre de son était proposé à un prix avoisinant les 1300 euros. Pour profiter de la barre de son gratuite, il suffit de l’ajouter au panier, en plus du téléviseur.

La version 65 pouces de ce téléviseur est également en promotion sur le site de la Fnac. Celui-ci reprend la même fiche technique que le modèle 55 pouces, mais avec une diagonale d’écran de 65 pouces. Ici, pas de barre de son offerte, mais plutôt une offre de remboursement de 100 euros faisant ainsi baisser le prix à 1199 euros. Un excellent prix pour un téléviseur de grande qualité.

Préparez l’avenir avec la 8K

La 4K est à peine installée dans nos salons que la 8K commence déjà à pointer le bout de son nez. Même si les contenus 8K sont encore rares, la démocratisation de la 8K devrait avoir lieu dans les prochaines années. Si vous avez prévu de changer de téléviseur, opter pour un modèle 8K comme le Samsung 55Q950R de 55″ est une bonne décision. En effet, son processeur est capable d’upscaler les sources 4K vers la 8K pour gagner en netteté et en précision de l’image. Ainsi, même si les contenus 8K ne sont pas encore légion, ce téléviseur de Samsung fait tout de même profiter d’une qualité d’image supérieure à la 4K.

Enfin, ce téléviseur 8K de Samsung est équipé de ports HDMI 2.1. En théorie, cette norme permet de transmettre un gros volume de données pour des contenus allant jusqu’à la 8K à 120 images par seconde. Sans aller jusque là, les consoles next gen seront également équipées de ports HDMI 2.1. De quoi profiter pleinement du taux de rafraîchissement à 100 Hz (FreeSync) du Samsung 55Q950R.

Le téléviseur Samsung 55Q950R est actuellement en promotion sur le site de la Fnac durant les French Days. Il est affiché au prix de 1999 euros, auquel vous pouvez déduire une ODR représentant 20 % de la somme. Au final, le téléviseur revient à 1600 euros, alors qu’il était proposé à 2999 euros il y a encore quelques semaines.