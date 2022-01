Léger, compact, stylé : découvrez The Freestyle, le vidéoprojecteur nomade de Samsung

Annoncé à l’occasion du dernier CES, The Freestyle est un véritable petit bijou de technologie qui démontre une nouvelle fois le savoir-faire de Samsung en matière d’image. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur ce petit vidéoprojecteur qui a tout d’un grand.

Comme chaque année, le CES a été l’occasion, pour les plus grands noms de la high-tech, de présenter au monde leurs dernières nouveautés. Et si nous attendions de Samsung qu’il nous présente la dernière mouture de son S21 (le S21FE, qui s’annonce comme l’un des grands smartphones de 2022), nous n’avions en revanche pas vu venir The Freestyle.

Derrière ce nom un brin mystérieux, mais dans la droite lignée de produits comme The Frame, The Serif ou encore The Terrace, se cache un vidéoprojecteur à la conception étonnante. Pourquoi ? Tout simplement parce que The Freestyle est un appareil qui se veut nomade, et qui propose à ce titre une qualité d’image maximale pour un encombrement minimal.

The Freestyle sera disponible le 17 février prochain pour 999 euros. Il est toutefois possible de le précommander dès aujourd’hui sur la boutique en ligne de Samsung pour l’obtenir à 949 euros grâce au code FREESTYLE.

Précommandez The Freestyle chez Samsung FREESTYLE

The Freestyle : le vidéoprojecteur qui vous accompagne partout

Contrairement à la grande majorité des vidéoprojecteurs présents sur le marché, The Freestyle n’est pas fait pour rester bien au chaud dans votre salon. Son but principal, et son originalité, c’est qu’il s’agit d’un produit nomade, conçu dès le départ pour se glisser dans un sac et être utilisé partout.

Pour accomplir cette prouesse, Samsung a misé sur un design extrêmement compact qui le rend facilement transportable. Capable de tenir dans une seule main, ce cylindre de 104,2 par 172,8 mm pour 95,2 mm de diamètre ne pèse en effet que 800 grammes, ce qui est une jolie prouesse au vu des performances qu’il déploie. Malgré son gabarit, The Freestyle est capable de diffuser une image entre 30 et 100 pouces (avec un recul oscillant entre 80 cm et 2,70 mètres), et le tout en Full HD compatible HDR.

Au-delà de fonctionner parfaitement en intérieur une fois branché sur secteur, The Freestyle a été pensé pour sortir de ce cadre. Comment ? Eh bien tout simplement en y branchant une batterie externe avec le câble ad hoc. Doté d’un port USB-C, le vidéoprojecteur de Samsung est en effet compatible avec les batteries externes de type USB-PD d’une puissance de 50 W/20 V ou plus. Lesdites batteries ne sont pas fournies dans la boîte du vidéoprojecteur.

Une image parfaite en toute circonstance

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Samsung a accompli un sacré tour de force avec The Freestyle. Bien que compact, ce vidéoprojecteur nomade ne lésine pas sur les performances et propose une ribambelle de fonctionnalités lui permettant de diffuser une excellente image, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est utilisé.

Première originalité, ce vidéoprojecteur est capable de s’orienter à 180 degrés, ce qui permet bien évidemment de diffuser vos images sur un mur traditionnel, mais aussi au plafond. Une bonne manière de visionner un film en étant confortablement installé sous la couette par exemple.

Une fois posé, The Freestyle peut compter sur un arsenal de processus automatisés qui se chargent d’ajuster l’image selon chaque situation. À commencer par un système de nivellement automatique qui redresse l’image même si le vidéoprojecteur est posé de travers. Mais ce n’est pas tout, car il est aussi capable de rétablir le parallélisme de l’image afin d’éviter les déformations, d’ajuster la calibration des couleurs en fonction du fond sur lequel il projette l’image, ou encore de régler sa mise au point à la volée pour obtenir une image nette.

Une expérience connectée complète et accessible

Histoire d’aller un cran plus loin, Samsung a doté The Freestyle de nombreuses fonctionnalités connectées. Via la plateforme Tizen et le Smart HUB, ce vidéoprojecteur peut accéder à pléthore de contenus vidéos via les services Samsung ou les applications compatibles (Netflix, OCS, Disney+ et les autres). La présence d’un micro et d’un haut-parleur 5 W omnidirectionnel (à 360 degrés) permet à The Freestyle de se métamorphoser en assistant personnel grâce à Bixby ou Alexa. De quoi contrôler votre appareil à la voix et obtenir tout un tas d’informations à l’envie.

Grâce aux applications SmartThings (Android) ou AirPlay 2 (iOS), ce vidéoprojecteur peut aisément se connecter à vos différents appareils pour diffuser vos films, vos photos ou plus simplement, votre musique. Les possesseurs de Samsung Galaxy fonctionnant sous Android 8.1 et plus pourront même profiter de la fonctionnalité Tap View pour se connecter à The Freestyle d’un simple tapotement. L’écosystème Samsung est d’ailleurs mis à l’honneur puisque The Freestyle peut également se connecter à certains téléviseurs de la marque (Q70 et plus) pour dupliquer leur affichage depuis une autre pièce. Il fallait y penser.

Sachez enfin que The Freestyle dispose d’un mode Ambiance qui lui permet de projeter différents contenus sur les murs afin de créer… une ambiance ! Cela vous permettra de l’utiliser comme un projecteur pour diffuser un éclairage particulier, mais aussi de projeter des motifs (Illuminations ou Prisme), vos propres photos ou encore, des scènes. Ce dernier mode vous donnera par exemple l’occasion de projeter un coucher de soleil à travers une fenêtre.

Découvrez l’offre de précommande de The Freestyle

Dévoilé il y a quelques jours au CES, The Freestyle sera disponible le 17 février prochain. En attendant, il est possible de vous rendre sur le site de Samsung afin de le précommander pour être sûr de le recevoir le jour J. Mieux, Samsung vous propose une ristourne de 50 euros grâce au code FREESTYLE, ce qui vous permettra de l’acquérir pour 949 euros au lieu de 999 euros.