Samsung Galaxy S21 FE : voici pourquoi ce smartphone est l’une des stars de 2022

Sorti début janvier, le Samsung Galaxy S21 FE a de solides arguments pour se positionner comme un très bon smartphone en 2022 : écran 6,4 pouces 120 Hz, un très bon triple capteur photo, des modes de prises de vues exclusifs en pagaille, et le design très réussi, signature de la gamme S21.

Affiché sous la barre des 760 euros, le Samsung Galaxy S21 FE donne la tendance en ce début 2022. S’il est vrai qu’il fait quelques concessions pour afficher un prix plus raisonnable, il se départit finalement assez peu des caractéristiques de son cousin le S21. Bonus non négligeable : pour son lancement, Samsung offre les Galaxy Buds2 et propose une offre de reprise de 100 euros sur un ancien smartphone.

Un design qui n’a rien à envier aux S21 de 2021

Si le Samsung Galaxy S21 FE vous rappelle quelque chose, c’est normal. Il arbore un look très similaire à son cousin le Galaxy S21, sans en copier toutes les caractéristiques. Côté diagonale d’écran, avec son 6,4 pouces au compteur, il est un peu plus grand qu’un Galaxy S21 (6,2 pouces), et un peu plus petit qu’un Galaxy S21+ (6,7 pouces). Ajout intéressant également : le Samsung Galaxy S21 FE se voit équipé d’un verre Corning Gorilla Victus, plus résistant et que l’on retrouve sur la gamme S21. Un petit plus donc par rapport au Galaxy S20 FE.

Il conserve cependant à l’avant son poinçon photo central, et à l’arrière son triple module photo positionné en haut à gauche. Là où le Galaxy S21 FE se démarque, c’est dans l’aspect de son dos, et dans les coloris proposés. Exit l’arrière métallisé, bonjour le dos mat aux coloris pastels et unis. On retrouve ainsi quatre nouvelles couleurs exclusives : Olive, graphite, blanc et lavande.

Un smartphone qui en a dans le ventre

Outre son look exclusif, le Galaxy S21 FE possède des atouts non négligeables. Il est d’abord le premier smartphone de Samsung livré avec OneUI 4 et Android 12 natif. Un avantage considérable qui lui assure d’être plus à jour que ses cousins lancés plus tôt en 2021.

Pour appuyer le logiciel, le Samsung Galaxy S21 s’équipe du très bon Snapdragon 888 ainsi que d’un couple 6+128 Go de RAM et stockage. L’assurance de bénéficier d’un smartphone à la fois puissant et rapide qui saura gérer le multitâche, les vidéos gourmandes et le jeu mobile.

La photographie au centre du Galaxy S21 FE

Du côté de la photo, Samsung propose un quasi sans-faute. Fort d’un triple module photo de 12+12+8 mégapixels, le constructeur assure comme toujours une excellente expérience photographique.

Non content d’une correction logicielle qui n’a presque plus rien à prouver, le Samsung Galaxy S21 FE propose plusieurs modes qui lui sont propres et que l’on ne retrouvait pas sur le Galaxy S20 FE. Parmi eux, un mode portrait qui permet de personnaliser l’arrière-plan. Le mode réalisateur est également de la partie et permet de filmer en dual-view tout simplement. On notera enfin la présence d’ un téléobjectif assurant un zoom optique x3 (et x30 en numérique).

L’autonomie n’est pas en reste. Samsung propose sur ce Galaxy S21 FE une bonne batterie de 4500 mAh, mais surtout, il se pourvoit d’une charge à 25 W en filaire et 15 W en sans-fil.

Notez enfin que le Samsung Galaxy S21 FE est certifié IP68.

Une offre de lancement pas piquée des hannetons

Pour le lancement de ce nouveau membre de la famille S21, Samsung voit les choses en grand. Si vous craquez pour un Galaxy S21 FE, le constructeur ajoutera au colis une paire de Galaxy Buds2 offerts.

Ces très bons écouteurs, notés 8/10 dans nos colonnes, ont pour eux une réduction active du bruit efficace, un son clair et équilibré, ainsi qu’une connectivité Bluetooth solide. Les mélomanes nomades y trouveront sans aucun doute leur bonheur.

En plus de cela, le géant sud-coréen vous permet de bénéficier d’une offre de reprise sur votre ancien smartphone. Sur ce produit, elle est de 100 euros. Une belle opportunité à la fois de recycler votre ancien mobile, tout en investissant dans un très bon produit neuf.