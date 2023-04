Prêt en un clin d’œil, ce mini vidéoprojecteur XGIMI a tout d’un grand sauf son prix

Des vidéoprojecteurs haute définition, compacts et rapides à installer : voici ce que permettent les nouveaux appareils de XGIMI. Les MoGo 2 et MoGo 2 Pro sont disponibles à partir de 399 euros.

Déjà reconnu pour l’excellent rapport équipement-prix de ses vidéoprojecteurs, XGIMI revient avec deux nouveaux modèles nomades : les MoGo 2 et 2 Pro. Compacts et légers, ces deux pico-projecteurs sont en plus très rapides à installer, puisqu’ils ne requièrent aucun réglage manuel.

Et si les MoGo 2 et 2 Pro sont disponibles aux prix planchers de 399 et 599 euros, XGIMI n’a fait aucun compromis sur la qualité et la taille de l’image, celle-ci pouvant atteindre 200 pouces. XGIMI montre donc une fois de plus qu’il n’est pas nécessaire de consacrer un mois de salaire pour s’offrir un bon vidéoprojecteur.

Un concentré de technologies à emmener partout

La mobilité est l’une des principales forces du nouveau vidéoprojecteur XGIMI MoGo 2 Pro. Ultra-compact et léger, puisqu’il mesure 16,1 x 11,9 x 10,8 cm pour un poids plume de 1,1 kg, il peut facilement être transporté dans un sac à main, au même titre qu’une enceinte nomade.

Branché sur secteur en USB-C ou raccordé à une batterie externe, le MoGo 2 Pro peut vous accompagner dans chaque pièce de la maison, dans le jardin ou même à l’extérieur, sous réserve de trouver un mur ou un support de diffusion.

Équipé d’Android TV 11 et de la technologie Chromecast, cet appareil peut projeter aussi bien des contenus issus d’un smartphone que de vos plateformes de streaming préférées. Pour cela, le MoGo 2 Pro s’appuie sur ses connectivités Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. XGIMI a aussi prévu des ports HDMI 2.0 et USB-A pour raccorder facilement un PC portable ou un disque dur externe.

Côté son, le MoGo 2 Pro se suffit à lui-même et embarque deux haut-parleurs surround de 8 W certifiés Dolby Audio, Dolby Digital et Digital Plus. Ainsi, non seulement ce vidéoprojecteur est nomade, mais en prime, il ne requiert aucun matériel complémentaire. Vous pouvez toutefois le brancher à des enceintes filaires pour gagner en qualité de restitution.

Un paramétrage intelligent et automatisé

Quel que soit le lieu dans lequel vous avez décidé de placer le MoGo 2 Pro, celui-ci est capable de s’adapter automatiquement et intelligemment à son environnement pour diffuser une image de qualité et idéalement calibrée.

Le XGIMI MoGo 2 Pro offre un maximum de liberté d’installation. Vous n’êtes pas contraint de le positionner face au mur et de rechercher l’angle de diffusion le plus droit possible. Cet appareil est capable non seulement de projeter une vidéo de biais sur un mur, mais également au plafond. Ce vidéoprojecteur est donc adapté aussi bien aux grandes maisons qu’aux petits appartements hautement meublés. En fonction du niveau de recul, vous obtenez une diagonale de 40 à 200 pouces.

Dans tous les cas, quelle que soit la configuration choisie, XGIMI promet un affichage sans aucune distorsion. Une telle prouesse est permise par la technologie ISA 2.0 développée par la marque et par l’intégration d’un capteur ToF 3D. Le MoGo 2 Pro se charge alors de :

corriger automatiquement la distorsion trapézoïdale (jusqu’à 45°) et d’aligner l’écran afin que l’image ne soit pas déformée ;

faire la mise au point en continu pour que l’image reste nette tout au long de la projection ;

éviter intelligemment les obstacles et donc réduire la taille d’affichage lorsqu’un objet est dans le champ de projection.

Tous ces paramétrages se font en continu.

Pour aller plus loin, XGIMI a par ailleurs intégré une fonctionnalité de protection des yeux, qui réduit fortement la luminosité dès lors qu’une personne ou un animal de compagnie passe devant la lentille. Cette option est un plus appréciable sachant que le MoGo 2 Pro repose sur la technologie DLP (Digital Light Processing) et peut atteindre 400 ISO lumens en phase de projection.

Quelles différences entre les XGIMI MoGo 2 et MoGo 2 Pro ?

Identiques en apparence, les deux nouveaux vidéoprojecteurs de XGIMI sont également très proches en termes de fonctionnalités. Tous deux projettent l’image avec un même niveau de luminosité et à une taille équivalente. Ils sont aussi équipés du même système de son stéréo.

Mais le dimensionnement de l’image automatique est plus avancé sur le MoGo 2 Pro que sur le MoGo 2. Alors que ce dernier est équipé de la technologie ISA 1.0, le modèle Pro est passé à l’ISA 2.0. Grâce à cette évolution, le MoGo 2 Pro gagne en réactivité et bénéficie d’une nouvelle fonctionnalité de protection des yeux, totalement absente sur la version standard. En prime, le MoGo 2 Pro projette en 1080p, alors que son homologue se limite au 720p.

Malgré ces quelques différences, le MoGo 2 comme le MoGo 2 Pro sont à la fois complets et simples à utiliser. En plus, ils présentent l’avantage d’être très abordables puisqu’ils seront respectivement disponibles à partir du 25 avril à 399 et 599 euros sur le site officiel de XGIMI, ainsi que chez Fnac, Darty et Boulanger.