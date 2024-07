XGIMI, une pointure dans le domaine du vidéoprojecteur, baisse les prix de toutes ses gammes pendant les Prime Day

La marque XGIMI profite des Prime Day pour raboter les prix des meilleurs vidéoprojecteurs de sa gamme. Voici trois modèles qui vous permettront de profiter d’un écran gigantesque sans vous ruiner, dont un vidéoprojecteur transportable à moins de 300 euros.

La marque XGIMI n’est encore connue du grand public. Elle est pourtant très réputée dans le milieu des amateurs et amatrices éclairés à la recherche de matériel de pointe à prix mesuré. À l’occasion des Prime Day d’Amazon, le fabricant propose des réductions alléchantes sur plusieurs modèles de vidéoprojecteurs. Le rêve d’un écran de 200 pouces pour profiter de ses jeux, films et séries préférés dans les meilleures conditions n’a jamais été aussi accessible.

À l’occasion des Amazon Prime Day qui se tient les 16 et 17 juillet, XGIMI rabote les prix de trois des piliers de sa gamme de vidéoprojecteurs :

XGIMI Halo+ : le parfait compagnon de route

XGIMI a pensé son Halo+ comme un partenaire idéal pour les virées en famille ou entre amis. Improviser une partie de Mario Kart dans le jardin ou regarder un film au milieu de nulle part : ce picoprojecteur polyvalent s’adapte à toutes les situations puisqu’en plus d’être compact et léger (seulement 1,6 kg sur la balance), il dispose d’une batterie permettant de profiter de son écran de 200 pouces pendant un peu plus de 2 heures.

Son meilleur argument reste la configuration automatique de l’image. Le Halo+ fait tout seul la mise au point, et gère lui-même la taille de la diagonale en fonction de la distance d’affichage et d’éventuels obstacles. Idem pour la distorsion en cas de projection depuis un côté : l’appareil s’occupe de tout pour vous permettre de profiter de sa luminosité très correcte (700 lumens ISO) pour une définition standard de 1080p compatible HDR10.

Si la prise HDMI du XGIMI Halo+ permet de relier n’importe quelle console de jeu ou lecteur multimédia, sa compatibilité Android TV ouvre un catalogue impressionnant de plus de 5000 applications à télécharger sur le Google Play Store. Largement de quoi trouver le film ou la série qui vous intéresse. Mieux, l’intégration native de la fonction Chromecast facilite grandement le partage de contenus vidéo depuis votre smartphone.

La télécommande Bluetooth est compatible Google Assistant, ce qui vous permet de dicter vos recherches à la voix. Côté son, une prise jack 3,5 mm est disponible pour connecter votre casque ou votre enceinte, mais le XGIMI Halo+ embarque des haut-parleurs de 10W signés Harman Kardon. L’efficacité du rendu sonore pourrait vous surprendre !

Le XGIMI Halo+ est disponible, dans le cadre du Prime Day, à seulement 589 euros au lieu de 699 euros sur Amazon.

XGIMI Horizon : un vidéoprojecteur de salon polyvalent et performant

Véritable pilier de la marque XGIMI, le modèle Horizon coche absolument toutes les cases d’un bon vidéoprojecteur 1080p à prix tout à fait abordable. L’image, tout d’abord, bénéficie de tout le soin du fabricant avec une luminosité de 1500 lumens ISO en plus de couleurs et d’un contraste parfaits, quelles que soient les conditions de lumière. La compatibilité HDR10 ne gâche rien à l’affaire.

Inutile de réorganiser son espace pour profiter de la diagonale impressionnante jusqu’à 200 pouces : le vidéoprojecteur se charge seul, en quelques secondes, d’adapter l’image automatiquement en fonction de sa position et de la disposition de la pièce. Son lancement express en moins de six secondes, sa mise au point immédiate et la gestion automatisée de la distorsion assurent une expérience utilisateur fluide. Tout comme la télécommande, dont la compatibilité Google Assistant vous permet de dicter vos ordres à l’oral.

Le XGIMI Horizon trônera en maître au milieu de votre salon : avec Android TV, vous aurez accès à toutes les applications de SVOD pour vos films et séries préférés, également disponibles grâce à la fonction Chromecast gérée nativement par le vidéoprojecteur. Les gamers ne seront pas en reste, avec une latence d’affichage limitée à 18,2 ms, qui profitera aussi aux amateurs et amatrices de sport.

L’algorithme d’interpolation de trames MEMC, propriétaire, assure une fluidité de tous les instants pour le XGIMI Horizon, qui dispose d’une fréquence de rafraîchissement maximale à 60 images par seconde. La partie sonore, signée Harman Kardon, offre deux haut-parleurs de 8W suffisants pour remplir la pièce. Dans sa gamme de prix, le XGIMI Horizon est un sérieux prétendant auquel il ne manque rien ou presque.

À l’occasion du Prime Day, le XGIMI Horizon est disponible à seulement 699 euros au lieu de 849 euros sur Amazon.

XGIMI MoGo 2 : un picoprojecteur polyvalent à moins de 300 €

Le MoGo 2 est le vidéoprojecteur le moins cher de toute la gamme XGIMI, mais c’est également le plus facile à transporter. Avec son boîtier particulièrement compact pesant à peine plus d’un kilogramme, il se fera oublier dans n’importe quel sac pour vous accompagner dans toutes vos aventures. On a rarement vu un écran de 200 pouces aussi léger !

Le picoprojecteur ne rogne néanmoins sur aucune fonctionnalité, avec un système d’automatisation similaire aux modèles plus onéreux de la marque. Pas besoin de régler soi-même la mise au point, la distorsion de l’image ou la taille de la diagonale : le projecteur règle tout seul, en quelques secondes seulement, tous les paramètres parfois fastidieux à configurer.

S’il ne dispose pas de batterie intégrée, le MoGo 2 peut être alimenté à l’aide d’une batterie externe pour un usage extérieur, et sa connectivité étendue (Chromecast, WiFi, Bluetooth) le rend particulièrement polyvalent. Compatible Android TV, il est capable de décoder des vidéos en 4K et même d’afficher des contenus en 3D.

À l’occasion du Prime Day, le XGIMI MoGo 2 est disponible à seulement 284 euros au lieu de 399 euros sur Amazon.