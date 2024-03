Ils sont là. Dans nos mails. Dans nos Drives. Ils, ce sont ces bandeaux jaunes pénibles qui s’affichent depuis quelques semaines ou quelques mois pour vous inciter à prendre un abonnement pour étendre votre espace de stockage en ligne. Pour vous en débarrasser, pCloud a une solution radicale.

Si cela fait quelques années que vous possédez un compte Google, Microsoft ou Apple et que vous profitez des quelques gigaoctets « gracieusement » offerts, alors il y a de bonnes chances que vous ayez rencontré quelques-uns de leurs messages angoissants : « ⚠️ 80 % de l’espace de stockage utilisé… » suivi d’une incitation à prendre un abonnement mensuel ou annuel pour agrandir l’espace de stockage.

Seulement voilà, ces abonnements sont souvent chers et rarement généreux. Dans le meilleur des cas, ils proposent une centaine de gigaoctets pour une vingtaine d’euros pour an. Dans le pire des cas, les 2 To de stockage sont au prix de 100 euros par an. Une somme importante et surtout qui revient tous les ans.

Pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette contrainte d’espace et de ces messages pénibles, la société suisse pCloud propose une solution de stockage en ligne originale et définitive. Ici, pas d’abonnement au mois ou à l’année, mais un paiement unique qui garantit un espace de stockage valable à vie (en fait, 99 ans) qui peut même être partagé avec cinq membres de sa famille.

Pour les fêtes de Pâques, pCloud propose d’ailleurs une grosse réduction de 55 % sur son plan familial 2 To et de 53 % sur le plan 10 To. Une offre temporaire qui dure à peine 5 jours : elle prendra fin le 1ᵉʳ avril prochain.

Quels sont les avantages de l’offre à vie de pCloud ?

L’intérêt le plus évident de l’offre de stockage en ligne de pCloud c’est qu’il ne faut payer qu’une seule fois pour être tranquille les 99 années à venir. Du 25 mars au 1ᵉʳ avril 2024, pCloud fait baisser le prix de ses offres 2 To et 10 To :

le plan familial à vie 2 To, partageable avec 5 membres de sa famille, est à 399 euros pendant cette période (réduction de 55 %) ;

le plan familial à vie 10 To, partageable avec 5 membres de sa famille, est à 1049 euros pendant cette période (réduction de 53 %).

Le calcul est rapide à faire : si on compare l’offre de pCloud aux abonnements annuels des autres plateformes de stockage en ligne, l’utilisateur est rentable dès la quatrième année d’utilisation. Et encore, c’est sans compter sur l’augmentation régulière des prix des abonnements qui ne manquent pas de suivre l’inflation. La somme de 399 euros peut sembler importante de prime abord, mais l’investissement s’avère rapidement rentable.

C’est d’autant plus intéressant que ce stockage en ligne peut être partagé avec cinq membres de la famille. Chaque membre dispose de son propre espace personnel. Un espace de stockage partagé que le propriétaire du compte peut facilement gérer depuis une interface permettant de visualiser le stockage de chaque membre de la famille.

Une application couteau suisse

Changer d’espace de stockage en ligne, c’est aussi changer ses habitudes, ce qui peut faire peur. De ce point de vue, pCloud a pensé à tout. Le service est naturellement accessible depuis un navigateur, mais la société suisse a aussi développé toute une série d’applications, d’extensions et de fonctionnalités pour que cet espace de stockage soit intégré le plus simplement possible sur les appareils des utilisateurs.

Son application, pCloud Drive, est compatible avec tous les systèmes d’exploitation du moment, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile : macOS, Windows, Linux, mais aussi Android et iOS. pCloud Drive a été conçue pour se comporter comme un disque virtuel. Installée sur un ordinateur, elle permet d’augmenter virtuellement l’espace de stockage. Il suffit de l’ouvrir pour retrouver ses fichiers, mais aussi pour y glisser-déposer ses documents. Une fois présente sur les serveurs de pCloud, l’application permet de les consulter, de les éditer et de les partager.

Synchronisation, sauvegarde, partage : tout est possible, facilement

L’application se synchronise naturellement entre tous les appareils. pCloud a poussé le vice jusqu’à développer une fonctionnalité assurant de synchroniser automatiquement un dossier hébergé localement sur votre ordinateur ou votre smartphone avec un dossier de pCloud. Si vous ajoutez, éditez ou supprimez un fichier dans un dossier en ligne ou en local, la modification se répercutera automatiquement sur l’autre.

Une autre fonctionnalité de pCloud Backup permet même de réaliser des sauvegardes régulières et automatiques d’un dossier local (de votre ordinateur ou de votre smartphone) pour avoir en permanence une sauvegarde de secours.

Enfin, l’application pCloud Drive est très simple à utiliser. Son interface est intégralement en français et embarque de nombreuses options de tri et de recherche pour gérer les documents. Un clic sur un fichier ou un dossier suffit pour ouvrir les options de partage avec des tiers. Ils n’ont d’ailleurs pas besoin d’avoir un compte pCloud pour accéder à vos fichiers.

Plus de 50 % de réduction pendant 5 jours seulement

Jusqu’au 1ᵉʳ avril prochain, pCloud baisse les prix de ses offres de stockage en ligne à vie.

Le plan familial à vie 2 To, partageable avec 5 membres de sa famille, est à 399 euros pendant cette période (réduction de 55 %) ;

le plan familial à vie 10 To, partageable avec 5 membres de sa famille, est à 1049 euros pendant cette période (réduction de 53 %)

Sachez pour finir que cette offre bénéficie d’une garantie « satisfait ou remboursé » de 10 jours suivant la date d’achat. Ça ne coûte rien d’essayer.