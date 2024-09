Déjà abonnés à DAZN ? Vous allez devoir résilier votre abonnement pour profiter de la dernière promotion

Jusqu’au 22 septembre, DAZN propose une promotion sur sa formule Unlimited. Mais alors qu’elle était censée calmer les esprits, l’opération commerciale n’a pas tardé à laisser un goût amer aux abonnés de la première heure.

Critiquée sur les tarifs de ses abonnements pour regarder les matchs de la Ligue 1, la plateforme DAZN a lancé exceptionnellement une promotion sur sa formule Unlimited qui prendra fin le 22 septembre. L’offre mensuelle est disponible à 19,99 euros au lieu de 39,99 euros pour deux mois. Quant à l’offre avec un engagement d’un an, elle est également à 19,99 euros par mois au lieu de 29,99 euros.

Censé apaiser les esprits et attirer de nouveaux esprits, ce geste commercial a failli se transformer en dérapage lorsque les clients déjà abonnés ont découvert ne pas être éligibles à la promotion. DAZN n’a pas tardé à rétropédaler et à rendre l’offre accessible à tous, mais sans trop se bouger non plus puisque la promotion ne s’applique pas automatiquement pour les anciens clients.

C’est au client de démarcher chez DAZN

Après avoir annoncé une promotion sur sa formule Unlimited, DAZN fait savoir que ses premiers clients pourront eux aussi en profiter. Y compris ceux ayant souscrit à un abonnement avec engagement. Mais le processus n’est pas automatique pour eux. Si vous êtes déjà abonné chez DAZN, voici ce qu’il faut faire pour profiter de la promotion.

Abonné sans engagement : Il suffit de résilier l’abonnement en cours et se réabonner à l’offre en promotion.

: Il suffit de résilier l’abonnement en cours et se réabonner à l’offre en promotion. Abonné avec engagement : Il faut appeler directement le service client pour profiter du nouveau tarif de 19,99 euros par mois.

Quant à une rétroactivité de l’offre pour les premiers abonnés, DAZN refuse tout simplement, tout comme elle refuse de remettre en cause ses tarifs onéreux qui reviendront après le 22 septembre. 39,99 euros par mois, ce ne serait pas déconnant ni plus cher que ce que proposaient les anciens diffuseurs de la Ligue 1 selon la plateforme (le Pass Ligue 1 d’Amazon était à 14,99 euros par mois…).

C’est trop pour les passionnés du ballon rond qui sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l’IPTV pirate. On ne pourra juger le succès de la politique tarifaire de DAZN seulement quand la plateforme communiquera son nombre d’abonnés. Selon le journal Ouest-France, elle en comptabiliserait entre 100 000 et 150 000 seulement.

