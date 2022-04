Mon Petit Placement : l’application pour investir en ligne et se protéger de l’inflation

Comment limiter l'impact de l'inflation sur son épargne ? Avec Mon Petit Placement, vous pouvez prétendre à des placements bien plus dynamiques que votre Livret A, sans même avoir besoin de connaissances en finance. Le tout à partir de 300 euros seulement.

L’inflation atteint un niveau jamais vu en France depuis de nombreuses années. Mesurée à 4,5 % par l’INSEE en mars 2022 pour l’année écoulée, elle impose de nouvelles façons de placer son épargne. Car avec un taux fixé à 1 %, le livret A n’offre pas une rémunération suffisante pour compenser l’inflation. Heureusement, il existe des solutions permettant de viser de bien meilleures performances pour son épargne, comme celle de Mon Petit Placement.

La société française vous propose de placer vos économies, dans des produits haut de gamme et de façon personnalisée selon votre projet. Le tout est accessible à partir d’un premier versement de 300 euros seulement.

Jusqu’à 12 % de performances

Mon Petit Placement propose au total 4 portefeuilles d’investissement, pour 4 types de profils. C’est après avoir répondu à quelques questions que la fintech va vous proposer le portefeuille qui vous convient le mieux. L’objectif est que vous placiez votre épargne dans le support qui correspond le mieux à vos attentes, aussi bien du côté des risques que de votre horizon de placement. Voici ces différents profils :

volontaire , avec un rendement d’environ 3 % ces dernières années ;

, avec un rendement d’environ 3 % ces dernières années ; énergique , avec un rendement d’environ 5 % ces dernières années ;

, avec un rendement d’environ 5 % ces dernières années ; ambitieux , avec un rendement d’environ 8 % ces dernières années ;

, avec un rendement d’environ 8 % ces dernières années ; intrépide, avec un rendement d’environ 12 % ces dernières années.

L’épargne que vous confiez à Mon Petit Placement est investie dans des produits financiers haut de gamme, d’établissements reconnus comme Rothschild ou JP Morgan. Ils sont minutieusement sélectionnés par les experts de Mon Petit Placement pour viser le meilleur rendement possible.

Ces rendements proviennent des performances passées de Mon Petit Placement. Il est important de rappeler qu’elles ne présagent pas des performances futures. Enfin, nous rappelons que tout investissement comporte des risques. C’est pour cela qu’il est conseillé de se faire accompagner, afin d’opter pour la stratégie la plus adaptée à son profil.

Pas d’engagement, pas de frais caché

Mon Petit Placement place votre argent dans des assurances-vie. Ce placement bien connu des Français souffre toutefois de plusieurs idées reçues. Contrairement à ce que son nom laisse présager, une assurance-vie n’est pas vraiment une assurance. Il s’agit plutôt d’un contrat de placements financiers qui offre une fiscalité intéressante.

L’argent placé sur ce contrat n’est d’ailleurs aucunement verrouillé. À tout moment, vous pouvez retirer une partie voire tout l’argent qui y figure, sans aucuns frais. Passé 8 ans, la fiscalité de cette enveloppe d’investissement devient plus avantageuse. Mais il est tout à fait possible de viser un placement avec un objectif moins long.

Vous vous demandez peut-être de quoi est composée une assurance-vie pour obtenir de tels rendements. Chez Mon Petit Placement, l’argent est investi sur les marchés financiers. Il est fortement dilué sur plusieurs valeurs à haut potentiel, afin d’éviter une trop grande exposition aux risques. Quand on investit, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier.

Faire fructifier son argent sans rien faire

L’avantage de Mon Petit Placement, c’est qu’une fois inscrit, vous n’avez plus rien à faire pour piloter votre investissement. Les équipes de la société française trouveront les meilleurs investissements à votre place.

Vous pouvez toutefois garder un œil sur votre investissement. Mon Petit Placement dispose d’une application mobile et d’un site web sur lesquels vous pouvez vous connecter. Vous pourrez ensuite connaître les performances de votre investissement, et sa répartition parmi plusieurs actifs.

L’équipe de Mon Petit Placement reste présente si vous avez des questions à poser, via un chat disponible 7j/7, mais aussi par mail ou téléphone. En plus des conseils d’investissement personnalisés lorsque vous vous inscrivez, la société vous propose également de faire des bilans annuels. L’occasion pour eux de vous proposer quelques optimisations et de faire le point sur les performances passées.

Mon Petit Placement : accessible à partir de 300 euros

Le dernier avantage de Mon Petit Placement réside dans son accessibilité. Pour ouvrir un compte, vous n’avez besoin que de réaliser un premier investissement de 300 euros, suivi d’un versement mensuel de 100 euros minimum, que vous pouvez couper dès le premier mois. Sans frais d’entrée ni de sortie, Mon Petit Placement se rémunère plutôt à la performance en prélevant une petite commission sur la plus-value de votre placement. Ce qui veut aussi dire que quand les performances sont négatives, Mon Petit Placement ne vous facture rien.

Grâce au code FRANDROID30, vous pouvez même réaliser des économies. En le rentrant lors de votre inscription, vous allez alors bénéficier d’une remise de 30 % sur les frais de Mon Petit Placement la première année. Voici une dernière bonne raison d’essayer.