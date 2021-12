Pour Noël, Epic Games distribue des jeux gratuitement chaque jour

Chaque jour jusqu’au 31 décembre, un jeu est à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store. Mais vous n’avez que 24 heures pour l’ajouter à votre bibliothèque pour qu’il soit à vous pour toujours.

Chez Epic Games, on aime les cadeaux. Chaque mois, l’éditeur américain offre un ou plusieurs jeux sur son store que les joueurs peuvent récupérer et conserver dans leur bibliothèque pour toujours. Et pour les fêtes, Epic Games y va encore plus fort avec un jeu offert tous les jours jusqu’au 31 décembre.

Chaque jour à 17h00, un nouveau jeu apparaît sur le store, chassant le précédent. Vous n’avez donc que 24 heures pour vous en emparer. Seul le jeu offert le 31 décembre au soir sera disponible durant une semaine pour bien attaquer 2022.

24 heures pour l’ajouter à votre bibliothèque

Après Shenmue 3, Remnant from the Ashes ou encore Loop Hero, ce mardi 21 décembre, c’est Second Extinction qui est à télécharger sur l’Epic Games Store jusqu’au 22 décembre 16h59. Pour connaître le jeu qui sera offert mercredi, il faut se montrer perspicace. Epic ne dévoile pas sa liste en avance et laisse la surprise. En revanche, de petits indices sont glissés dans le visuel « Jeu mystère » du jour suivant sur le papier cadeau.

Ce jeu de tir à la première personne est en accès anticipé. Il propose une vaste carte sur laquelle, avec vos amis en ligne, vous devez venir à bout de dinosaures immenses pour reconquérir la Terre. Pour cela, vous disposez d’un incroyable arsenal et de missions à remplir à travers les différentes régions.

Pour Second Extinction, des crânes de dinosaures ornaient le papier cadeau. Pour le 22 décembre, ce sont des arbalètes qui les ont remplacés. Mais pour quel jeu ? Mystère…

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.