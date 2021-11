Sur Spotify, tous les albums seront désormais joués dans l’ordre grâce à Adele

Alors que le mode Shuffle était celui par défaut sur Spotify, la chanteuse Adele a poussé la plateforme à conserver l'ordre de lecture classique pour les albums.

Jusqu’à présent, le mode d’écoute par défaut sur Spotify était la lecture aléatoire. Dans les titres les plus joués d’un artiste, sur une playlist ou même dans un album, la plateforme de streaming de musique faisait la part belle au mode « shuffle », jouant un titre après l’autre sans aucun ordre prédéfini. Une tendance qui a pu exaspérer plusieurs artistes. La chanteuse Adele, à l’occasion de la sortie de son nouvel album 30, a cependant réussi à faire opérer un changement.

Comme le signale le site Engadget, Adele a en effet fait modifier la pratique de Spotify pour les albums. Désormais, le mode d’écoute par défaut pour un album sur le service de streaming sera tout simplement l’ordre des pistes. Une manière de respecter la manière dont ils ont été conçus et un changement dont s’est félicitée la chanteuse britannique sur Twitter.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy

— Adele (@Adele) November 21, 2021