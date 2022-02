Disney+, ce n’est pas que pour les enfants : découvrez Pam & Tommy et tous les contenus adultes de Star

Disney+ n’est pas uniquement une plateforme de SVOD avec des dessins animés ou des séries très grand public. En sus de ses univers Disney, Marvel, Star Wars ou National Geographic, le service dispose aussi de l'univers Star, qui regorge de contenus destinés à un public plus adulte. Dernier exemple en date, la série Pam & Tommy, disponible dès cette semaine.

Est-il encore nécessaire de présenter Disney+ ? Lancé en 2019 aux USA et en 2020 en France, le service de streaming a été pensé comme LA plateforme incontournable pour regarder tout ce qui a trait de près ou de loin à Disney. Avec les univers de Pixar, Marvel et Lucasfilm, il y a déjà de quoi faire. La plateforme est riche de milliers de films, courts-métrages, dessins animés et autres documentaires pour tous les publics, mais elle vise une cible très grand public.

En 2021, afin de diversifier son offre de contenu, Disney+ a lancé Star, une nouvelle section disponible pour tous les abonnés, et chargée de diffuser des contenus plus “adultes”, issus de partenariat avec de grands acteurs de l’industrie ou créés pour l’occasion. Dernier exemple en date, la mini-série Pam & Tommy, qui revient en détail sur l’histoire de Paméla Anderson et Tommy Lee, et plus particulièrement, le scandale autour de la divulgation de la sextape tournée à l’occasion de leur lune de miel. Retour sur Star, l’atout caché de Disney+.

Pam & Tommy : la série évènement en exclusivité sur Star dès aujourd’hui

Avec Pam & Tommy, préparez-vous à revivre l’une des plus grosses affaires people des années 90. Forte de 8 épisodes, cette mini-série à mi-chemin entre l’affaire criminelle et l’histoire d’amour revient sur le scandale de la diffusion de la sextape de Paméla Anderson et Tommy Lee, et ses conséquences sur le couple.

En 1995, Paméla Anderson, star de la série à succès Alerte à Malibu, fait la rencontre de Tommy Lee, batteur du groupe Mötley Crüe. C’est le coup de foudre. Quatre jours plus tard, les voilà mariés, partis en lune de miel, et heureux propriétaires d’une cassette immortalisant la fougue de leur nuit de noces. Une cassette qui restera bien au chaud dans un coffre-fort de leur demeure de Malibu jusqu’en 1996. Elle y est volée par un duo de cambrioleurs improvisés ayant une dent contre le couple, vendue aux enchères à des tabloïds, et diffusée à la vue de tous sur internet. Un enchaînement d’événements qui plonge le couple dans la tourmente, fait les choux gras de la presse du monde entier et change à jamais la face d’internet (rien que ça).

Pour narrer cette histoire haute en couleur, Pam & Tommy s’appuie sur un casting trois étoiles comptant entre autres Seth Rogen (que tout le monde a déjà vu dans L’Interview qui tue ! ou Supergrave) et Nick Offerman (Parks & Recreation) dans le rôle des cambrioleurs, et Sébastian Stan (Falcon et le Soldat de l’hiver) dans le rôle de Tommy Lee. Si l’on en croit les premiers retours, c’est toutefois l’interprète de Paméla Anderson, Lily Rose (Yesterday, Baby Driver) qui crève l’écran grâce à sa prestation tout en nuances, réalisant là ce qui est sans doute la plus grande prestation de sa carrière.

Les trois premiers épisodes de Pam & Tommy sont déjà disponibles sur Star, sur Disney+. Les cinq épisodes suivants seront diffusés durant les prochaines semaines, au rythme d’un par semaine.

Thriller, horreur, drames et animation pour adulte : découvrez les contenus de Star

Lancé en 2021, l’univers Star de Disney+ a pour vocation d’héberger la grande majorité des contenus “adultes” de la plateforme de streaming, et de diffuser les films et séries issus des différentes filiales et chaînes de télévisions appartenant à Disney. La liste des films et séries de qualité est longue comme le bras. Elle comprend entre autres des productions ABC, FX, Freeform, Huli, Searchlight Pictures ou encore Touchstone Pictures et 20th Century Studios. Star permet aussi à Disney+ de diffuser les contenus Marvel et Star Wars qui ne bénéficient pas d’un classement Tous Publics.

Quelques séries originales à découvrir sans plus tarder sur Star :

Dopesick : sortie en fin d’année dernière, dopée par un Michael Keaton impérial, Dopesick est une série marquante qui adapte le livre à succès Dopesick : Dealers, Docteurs, et la compagnie pharmaceutique qui ont rendu l’Amérique accro. Une enquête aussi passionnante que terrifiante sur la création et la diffusion de l’OxyContin, un opioïde extrêmement addictif vendu anti-douleur, et prescrit à des dizaines de milliers de patients.

Star peut aussi compter sur un large éventail de contenus plus classiques. Des séries et des films qui ont un peu de bouteille, mais qui demeurent indémodables, voire cultes. L’occasion par exemple de (re)découvrir l’intégrale de Scrubs, Lost, How i Met Your Mother ou 24h Chrono, de se faire l’intégralité des films de la série Die Hard (soit trois films) ou de la série Alien (y compris les épisodes avec les Predator, oui oui).

Pour accéder à Star et ses contenus exclusifs, dont la série Pam & Tommy, vous devez disposer d’un abonnement à Disney+. Ce dernier est actuellement disponible à 8,99 euros par mois, ou 89,90 euros par an, soit une économie de 15 %.