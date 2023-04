SVoD : HBO Max devient Max avec de belles promesses pour l’Europe

Après avoir stoppé le déploiement de HBO Max en Europe en 2022, le groupe Warner Bros. Discovery choisit finalement de renommer la plateforme de streaming de films et séries en « Max ». Un service aux nombreuses promesses de contenu et qui a des chances d'arriver chez nous.

Après plusieurs rumeurs, c’est enfin officiel : le service de streaming de films et séries par abonnement HBO Max sera simplement renommé « Max » le 23 mai prochain aux États-Unis. Une décision annoncée par Warner Bros. Discovery, maison mère de la chaîne de télévision privée américaine HBO qui donnait jusque-là son nom au service de vidéo à la demande (SVoD).

Comme le note le site d’informations Engadget, cette annonce intervient trois ans pile après la création de la plateforme, jamais sortie en France. Mais ce nouveau service a déjà une date de sortie européenne.

40 nouveaux films et séries par mois

HBO Max perd notamment son nom pour ouvrir son catalogue à d’autres contenus que les productions de la chaîne. Elle fusionne notamment avec le service de streaming Discovery+, axé notamment sur les documentaires et le sport.

Le PDG du groupe Warner Bros. Discovery (WBD) a d’ailleurs suggéré pendant cette annonce que le nouveau service devrait proposer des événements diffusés en direct, sportifs ou non, ainsi qu’une quarantaine de nouveaux films et séries par mois, détaille le média en ligne Engadget.

Le groupe audiovisuel a notamment annoncé produire une prochaine série The Penguin, spin-off au film The Batman de 2022, ou encore un prequel du film d’horreur Ça appelé Welcome to Derry.

Plus d’options et d’abonnements

Autres nouveautés annoncées : une refonte de l’application HBO Max. La version Max proposera notamment « une nouvelle expérience de lecture vidéo, plus de personnalisation et un profil enfant par défaut avec contrôle parental pour les nouveaux abonnés », rapporte Engadget.

De même, la marque HBO ne devrait pas totalement disparaitre : la future application devrait permettre de filtrer les contenus par chaîne. Les abonnés américains de HBO Max perdront en revanche l’accès à la 4K dans le nouveau service. Car les variantes d’abonnement changent aussi, avec 3 choix proposés :

Un abonnement avec publicités (déjà mise en place par Netflix) à 10 dollars par mois avec streaming en HD, sur deux appareils.

Un abonnement sans publicités à 16 dollars par mois avec streaming en HD, sur deux appareils et permettant 30 téléchargements hors ligne maximum.

Un abonnement « ultime » à 20 dollars par mois avec streaming en 4K et Dolby Atmos, sur quatre appareils et permettant 100 téléchargements hors-ligne maximum.

Une sortie en France encore incertaine

On ne sait en revanche pas encore si ces plans seront repris tels quels pour la sortie de la plateforme en Europe, annoncée pour 2024 selon le quotidien Les Échos. Car oui, si le déploiement de HBO Max sur le Vieux Continent s’était arrêté après un changement de direction en 2022, ce nouveau service Max devrait bien traverser l’Atlantique.

Une sortie française n’est pas certaine pour autant, Warner Bros. Discovery ayant déjà préféré annuler le lancement d’HBO Max en France pour proposer ses contenus via un Pass Warner sur Amazon Prime Video.

