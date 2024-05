TF1+ a trouvé la solution pour passer moins de temps à chercher un film ou une série

On perdrait 11 minutes en moyenne à chercher un programme à regarder sur Netflix, Prime Video et compagnie. TF1+ lance Synchro, une fonctionnalité qui vise à avoir de meilleures recommandations, pour trouver en quelques secondes la série ou le film idéal.

Le syndrome a un nom : fear of better option, ou la « peur d’une meilleure option ». C’est lorsqu’on craint de passer à côté de quelque chose de mieux : on ne veut pas rater la meilleure option, quitte à prendre son temps. Cela arrive tous les soirs dans les salons : on cherche le programme de la soirée, avec des choix parfois collectifs (amis, famille…). Un syndrome qui augmente avec les plateformes de SVoD, qui proposent des milliers de films et de séries. TF1+ veut tirer son épingle du jeu avec sa nouvelle fonctionnalité, baptisée Synchro.

À quoi sert cette nouvelle fonctionnalité de Synchro ?

La promesse de Synchro : « il est désormais simple de trouver immédiatement le bon contenu à regarder avec ses enfants, entre enfants, en couple ou entre amis. » Évidemment, TF1 lance le mot : « intelligence artificielle » pour faire la promotion de son option, pour être dans l’air du temps. L’idée est de tenir compte des « configurations de visionnage de groupe » : les recommandations seront différentes selon que vous êtes avec des enfants ou entre amis. Lorsqu’on utilise Synchro, on coche les profils qui sont présents sur le canapé, afin de prendre en compte les goûts de chacun (et leur historique de visionnage). De quoi synchroniser les algorithmes de recommandation de chacun pour trouver le programme idéal.

Au fur et à mesure des visionnages, Synchro s’améliore, comme les autres algorithmes de recommandations des plateformes. Par ailleurs, la fonctionnalité « permet la reprise de lecture commune ou encore les favoris communs. » En bref, TF1+ poursuit un objectif de conquête des familles sur son service de streaming avec ces recommandations collectives.

TF1 dans la course à la première plateforme de streaming française

Pour le moment, Synchro n’est disponible que sur les versions Apple TV, Android TV et Fire TV de l’application de streaming. Elle arrivera le 5 juin sur toutes les applications sur téléviseurs connectés ainsi que sur les Freebox, Bbox et Box de SFR, comme l’indique Univers Freebox. Les abonnés Orange avec sa Livebox devront attendre mi-juin.

À l’heure actuelle, TF1+ revendique 33 millions d’utilisateurs mensuels, peu ou prou comme France.tv. M6+, lancée tout récemment, est derrière avec 22 millions d’utilisateurs (anciennement 6play). Synchro est un des moyens d’augmenter, ou du moins de conserver son audience. Par ailleurs, TF1+ prévoit de lancer le mois prochain Top Chrono, décrite comme « une nouvelle expérience de résumés sur-mesure des grandes compétitions sportives, selon le temps disponible. » L’échéance est proche, puisqu’il s’agit de l’Euro 2024 de football qui commencera le 14 juin prochain.