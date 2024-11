Moins de 12 kg : comment ce vélo électrique français fait pour être aussi léger

Basé en Alsace, Nilman Bicycle s’est donné pour mission de fabriquer des vélos Made in France tout en carbone. Une version électrique de son modèle Urbain a même été imaginée. Nous avons rencontré son président et fondateur au salon du Made in France, à Paris.

Des vélos tout en carbone et fabriqués en France : voilà le pari ambitieux de Nilman Bicycle, petite entreprise constituée de trois personnes et basée en Alsace, à Strasbourg. « On privilégie au maximum des composants qu’on peut avoir en France », nous indique le fondateur Nils Mangold, rencontré au salon Made in France à Paris.

« Toutes les roues sont fabriquées en interne, les jantes Mach 1 sont faites en France, les pneus Hutchinson aussi », énumère notre interlocuteur. Le cadre, lui, est conçu par les membres de Nilman Bicycle. « Les feuilles de carbone proviennent de France : on les découpe nous-même, ensuite on les drape, on les cuit, on assemble et on monte les composants », précise de son côté Victor Schneider, collaborateur de l’entreprise.

Un processus de fabrication le plus vert possible

Nilman Bicycle va même encore plus loin en dépolluant au maximum le processus de fabrication de ses vélos. « On utilise une mousse en une seule étape, quand les autres le font en 3 étapes. En temps normal, ils retirent la mousse à la fin du processus en injectant de l’acétone pour la sortir, c’est donc polluant », explique Nils Mangold.

Et de poursuivre : « Nous, on utilise de la mousse époxy. Au moment où l’on drape dans le moule, on met des morceaux de mousse au bon grammage et au bon endroit. Tout cuit en même temps, en une seule étape : c’est vraiment moins polluant », nous assure l’intéressé.

La société strasbourgeoise utilise une même et unique base de cadre pour décliner différents types de vélo. Pour un gravel par exemple, les équipes changent les roues, le guidon et tout l’équipement adapté pour cette pratique. « On a un modèle pour piste et pour la route qui arrivent aussi », nous annonce-t-on.

Un moteur italien

Tout n’est pas 100 % français pour autant. Les transmissions sont par exemple fournies par l’incontournable Shimano, leader en la matière. Pour son modèle de vélo électrique, Nilman Bicycle a fait appel à l’équipementier italien Zehus – que nous avions testé sur un Jitensha – pour motoriser son cycle. Le moteur, d’aillers, est fabriqué en Turquie, ce qui reste géographiquement plus proche que l’Asie.

L’utilisation massive du carbone permet en outre de concevoir un vélo électrique ultra léger : 11,9 kg. Forcément, cela se fait aussi ressentir sur la note finale : 4890 euros. À l’heure actuelle, Nilman Bicycle parvient à fabriquer un vélo par semaine, avec pour objectif de grimper jusqu’à 2 et demi ensuite.