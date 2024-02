Un vélo électrique capable de transporter 5 personnes ? C’est possible, en voici la preuve

Le Formidable de l’entreprise Galian n’est pas un vélo électrique comme les autres : il s’agit plus précisément d'un cargotail, capable d’aussi bien mixer des aptitudes de biporteur que de longtail. Le tout à un prix relativement salé, en raison de sa polyvalence et de sa fabrication la plus locale possible.

Au royaume des vélos cargo électriques, trois principales catégories cohabitent : le longtail, le plus populaire et le plus prisé par les familles pour se déplacer en ville ; le biporteur et sa caisse de chargement avant, polyvalent et aussi bien utilisé par les particuliers et les professionnels ; et les triporteurs, pour les entreprises principalement.

Le Formidable de Galian se situe à la croisée des chemins entre le longtail et le biporteur. L’entreprise ose même le qualifier de cargotail : il est en effet en mesure de transporter un adulte ou deux enfants à l’arrière, et un à deux enfants dans son chargement à l’avant. Sans oublier le conducteur, soit un total de quatre à cinq passagers. De quoi se déplacer en famille, en somme.

Un moteur ultra coupleux

Le Formidable était en fait passé sous nos radars en 2023, où il avait notamment été exhibé à l’Expo du Vélo en septembre dernier. Conçu par des Rennais, ce vélo revendique une production la plus locale possible : 80 % de ses composants sont fabriqués en France, dont le cadre en aluminium garanti 10 ans.

L’assemblage est effectué à côté de Rennes, dans une ancienne usine du groupe PSA. L’objectif premier est de produire 150 modèles en 2024 : 40 ont déjà été vendus, nous indique l’entreprise dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Avec une capacité de charge de 250 kg, le Formidable a de quoi encaisser. Mais pour transporter toute sa petite famille, il convient de s’appuyer sur moteur puissant : cela tombe bien, il s’agit du Valeo Cyclee délivrant un très généreux couple de 130 Nm pour dynamiser le tout. Ajoutez à ça une boîte de vitesses automatique, et vous avez un cycle clé en main.

Galian a eu la belle idée d’ajouter une gâchette d’accélération pour les démarrages, afin de gagner en stabilité. C’est un système qui nous avait convaincus lorsque nous l’avions testé sur le Gaya notamment. La batterie de 630 Wh offre quant à elle une autonomie théorique de 80 km.

Un prix qui frôle les 5 chiffres

Fourche suspendue, pneus ballon, freins à disque hydrauliques, 250 cm de long et 70 cm de large : voilà pour les autres informations techniques à connaître. Bonne nouvelle : une application mobile est disponible, avec votre géolocalisation en direct, une alarme sur le vélo, un verrouillage à distance et le suivi de votre autonomie.

Le Formidable est un cargotail onéreux, mais qui vise à remplacer votre voiture principale en ville ou en zone périurbaine : comptez 9230 euros. Une ristourne de 15 % – 7 845 euros au total – est offerte aux 100 premiers acheteurs : il reste donc 60 unités disponibles à ce prix là.