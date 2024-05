Decathlon dévoile son nouveau vélo électrique d’aventure, un gravel à l’autonomie XXL et au prix canon

Voici le second vélo gravel électrique de Decathlon : le Van Rysel E-GRVL AF MD Brose. Un vélo d'aventure qui arrive officiellement chez Decathlon, et à prix très attractif.

Début mars, nous vous parlions de nombreuses nouveautés vélo électrique Decathlon. Parmi elles, le gravel Van Rysel à moteur central était une certitude, car exposée brièvement aux Velofollies en janvier dernier sans annonce officielle. Ce cycle d’aventure Van Rysel est désormais une réalité, rejoignant le catalogue français ce mois de mai 2024.

Un moteur et une batterie généreux

Le Van Rysel E-GRVL AF MD est un vélo gravel électrique, le second du genre après l’E-GRVL AF HD. La principale différence avec ce dernier est l’emplacement du moteur au pédalier, et non à l’arrière. Le bloc Brose Drive T Mag délivre 70 Nm, un couple amplement suffisant pour soutenir le cycliste lors des coups de fatigue ou les passages les plus difficiles.

Le cadre aluminium de ce MD est moins proche d‘un modèle mécanique que le HD, du fait d’un tube diagonal épais. En effet, Decathlon le couple à une batterie amovible de 500 Wh, offrant en théorie jusqu’à 150 km d’autonomie. La marque française peut même lui ajouter en option une seconde batterie de 360 Wh.

Attention cependant au poids, qui s’envole à 18 kg sans ce prolongateur, malgré la fourche carbone. Cette dernière possède 6 points de fixations, plus 5 sur le cadre, de quoi rouler bien équipé.

Un vélo gravel électrique Decathlon à bas prix

Comme prévu, l’E-GRVL AF MD chausse des roues 27,5 pouces DT Swiss et des pneus Michelin 700x47C. Le vélo gravel électrique Decathlon dispose d’une transmission SRAM Apex XPLR 12 vitesses, et de freins hydrauliques à disques SRAM Apex 160 mm.

Connecté à l’application Decathlon Ride et équipé d’éclairage, le Van Rysel E-GRVL AF MD est vendu au prix de 3 500 euros. Cependant, si 6 tailles sont au programme, le vélo d’aventure électrique ne revêt qu’une seule couleur marron. Notons que le vélo est indiqué en rupture de stock à cette heure, donc indisponible pour le moment.