Ces chiffres impressionnants prouvent à quel point les voitures électriques ont servi à partir en vacances cet été

Selon le dernier baromètre de l’Avere-France, les bornes de recharge n’ont jamais été aussi sollicitées qu’en juillet 2025. Une bonne nouvelle, qui prouve que les voitures électriques sont plus nombreuses que jamais sur les routes.

Une station de recharge Fastned

Les ventes de voitures électriques ne sont pas vraiment à la fête en ce moment, et ce depuis plusieurs mois. Si les immatriculations des entreprises ont augmenté, ce n’est en revanche pas le cas de celles concernant les particuliers. Même si certains modèles tirent leur épingle du jeu, comme la Renault 5 E-Tech, qui a été la VE la plus vendue en France au mois de juillet.

Une bonne nouvelle en France

Cependant, si les chiffres ne sont pas vraiment encourageants, un autre a de quoi nous rassurer. Celui-ci nous vient de l’Avere-France, qui vient de publier son dernier baromètre en date sur la recharge des voitures électriques. Il en ressort qu’en juillet 2025, un point de charge a comptabilisé en moyenne 29,5 sessions de charge sur le mois. À titre de comparaison, ce chiffre était de seulement de 16,9 à la même période en 2024, et ce alors que le nombre de bornes a augmenté de 22 % en un an.

Cela veut clairement dire qu’il y a plus de voitures électriques sur nos routes, et qu’elles ont été utilisées pour partir en vacances. D’ailleurs, ces données confirment les récents chiffres publiés par Powerdot, qui faisait état d’une hausse de 92 % de la fréquentation de ses stations durant le week-end du 1er au 3 août 2025. Enfin, une dernière donnée confirme l’augmentation du nombre d’autos zéro-émission (à l’échappement) sur les routes françaises.

Selon l’Avere-France, pas moins de 109 GWh ont été consommés sur le mois de juillet seulement, contre moins de 60 GWh en 2024. Un seul point pourrait encore s’améliorer : la fiabilité des bornes. D’après le baromètre, 70 % de ces dernières étaient accessibles 99 % du temps. De son côté, le taux d’accès immédiat aux bornes reste stable et fixé à 95 %, ce qui est très bon.

Ce chiffre désigne « la part moyenne du temps durant laquelle au moins un point de charge d’une zone n’est ni occupé, ni hors service, ni en maintenance ». Concrètement, cela signifie que dans 95 % du temps, il est possible de se brancher directement dès que l’on arrive à la station de charge, sans avoir à patienter. Un point très rassurant, surtout dans une période telle que les vacances scolaires, où nombreux automobilistes craignent de prendre la route à ce moment-là en voiture électrique. De quoi faire dire à Clément Molizon, délégué général de l’Avere-France : « Tous les voyants sont au vert ! »

Un réseau en constante expansion

Mais rassurez-vous, des bornes, il y en a. On en comptait en effet pas moins de 174 574 en France au 31 juillet 2025, ce qui équivaut à 259 point de charge pour 100 000 habitants en moyenne. Cependant, il faut savoir que ces derniers ne sont pas forcément répartis de manière équitable sur le territoire. Sans surprise, c’est en Île-de-France que l’on trouve le plus de stations, au nombre de 6 893, avec pas moins de 31 115 bornes.

Une station de recharge Engie // Source : Engie

La région la moins bien dotée reste quant à elle la Guyane, avec 30 stations et autant de bornes disponibles. Cependant, c’est en Auvergne-Rhône-Alpes que la puissance totale proposée est la plus élevée, avec un total de 1 088 151 kW. En ce qui concerne l’implantation des bornes, la plupart sont installées dans des commerces (44%) tels que des centres commerciaux, suivis par des parkings divers (28%) et sur la voirie (16%). Pour ce qui est de la puissance, il y en a pour tous les goûts et tous les besoins sur le territoire.

Cependant, l’écrasante majorité des bornes délivrent entre 7,4 et 22 kW en courant alternatif (47%) et 32 % offrent moins de 7,4 kW. Les stations offrant une puissance très élevée sont encore minoritaires bien qu’en large progression, puisque celles en courant continu de plus de 150 kW représentent 11 % de l’offre, avec une présence notamment sur les aires d’autoroute et dans les parkings des centres commerciaux.