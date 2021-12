Le téléphone fixe s’avère plus confortable que le smartphone pour les longs appels à vos yeux

Le téléphone fixe est encore présent dans la majorité des ménages français, et pourtant, on ne l'a certainement jamais aussi peu utilisé. C'est également votre cas, comme vous nous l'avez indiqué dans notre sondage de la semaine.

Vous le savez, à Frandroid, nous dédions beaucoup de temps et d’énergie à la question de la téléphonie mobile, aux smartphones et leur écosystème. C’est un sujet qui nous passionne et qui continuera de nous passionner longtemps. Mais cela ne nous empêche pas d’être de grands sensibles, et parfois même de profonds nostalgiques.

C’est pourquoi en cette fin d’année, nous nous sommes demandé ceci : utilisez-vous encore un téléphone fixe ? D’après une enquête de l’Insee, en 2020, 82 % des ménages en possédaient encore un. Mais l’utilise-t-il vraiment ?

Une question : pourquoi ?

Si c’est le cas, la question se pose tout de de même du pourquoi, à une époque où les opérateurs français proposent des forfaits 4G et 5G à des prix parmi les plus bas du monde. Tant et si bien qu’ils se demandent même s’ils ne vont pas finir par les augmenter.

Est-ce que, comme beaucoup de personnes dans notre entourage, vous possédez encore un téléphone fixe, mais vous ne vous en servez plus vraiment, à part pour répondre aux enquêtes téléphoniques et autres démarcheurs un brin casse-pieds ?

Est-ce que le téléphone fixe se cantonne à votre poste de travail où il trouve toute sa place ? Ou bien assumez-vous tout simplement de continuer à vous en servir de temps à autre sans ressentir le besoin de s’en séparer ?

Les appels sur téléphone fixe jugés plus confortable qu’au smartphone

C’était justement la question posée dans notre sondage de la semaine dernière. Et autant dire que les réponses sont partagées.

La première réponse a ainsi recueilli un peu plus de deux tiers des suffrages et concerne les personnes qui n’ont tout simplement plus de téléphone fixe chez elles. C’est le cas par exemple de Laurent SFN qui indique que le sien est tombé en panne et qu’il n’a pas vu l’intérêt de lui trouver un remplaçant. Même son de cloche chez oO oO : « Jamais branché, d’ailleurs dommage que on soit obligé d’avoir une ligne avec la plupart des box ».

Derrière ces personnes qui n’ont tout simplement plus de téléphone fixe, on trouve celles et ceux qui en ont un et qui continuent à l’utiliser, à 33,7 %. « Le téléphone fixe à la maison sert essentiellement pour les longs appels en famille, pour des raisons de confort », indique Scribe qui cite notamment la qualité du haut-parleur, l’autonomie ou la possibilité d’accéder à son smartphone pendant un appel sur le fixe. Il en va de même pour Arkthus dont le smartphone « est souvent en rade de batterie ».

Derrière, à un peu moins d’un tiers des suffrages, 8,5 % des utilisateurs indiquent avoir encore un téléphone fixe mais ne pas l’utiliser. Ce téléphone peut surtout servir en cas de problème majeur. « Moi j’en ai un, je ne l’utilise pas mais je l’ai au cas ou le portable bug. On ne sais jamais, un soucis de réseau, une urgence et tu es content de l’avoir. Et puis, il es inclus dans les offres box », rappelle Yohann Abadia dans les commentaires.

Enfin, seuls 3,9 % des personnes ayant répondu au sondage indiquent ne plus avoir de téléphone fixe qu’à leur poste de travail, pour des raisons professionnelles.

