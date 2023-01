15, 18, 112 : les appels vers les services d’urgence sont fortement perturbés

Orange a indiqué sur Twitter que les appels vers les principaux services d'urgence français sont impactés : le 15, le 18 et le 112 sont concernés.

Les centres d’appels des secours sont difficiles à contacter en cette fin d’après-midi. Une panne du côté de leur opérateur Orange en est responsable.

Contacter les secours est compliqué à cette heure-ci

Orange a indiqué sur son compte Twitter que : « Les appels fixe et mobile vers les services d’urgence (15, 18, 112) sont fortement perturbés partout en France ». L’opérateur téléphonique invite les personnes qui souhaitent contacter les secours à réitérer leurs appels.

Les services impactés sont respectivement le SAMU, les sapeurs-pompiers et le service d’urgence européen.

[1/2] Les appels fixe et mobile vers les services d’urgence (15, 18, 112) sont fortement perturbés partout en France. Nous invitons les personnes qui souhaitent joindre les services de secours à réitérer leurs appels. — Orange France (@Orange_France) January 17, 2023

Dans un second tweet, l’entreprise dit évidemment être pleinement mobilisée pour corriger ces problèmes au plus vite. Pour tout de même contacter dans les meilleures conditions les secours, certains services départementaux du SAMU et des sapeurs-pompiers mettent en place des numéros de téléphone alternatifs. Ils sont communiqués sur les réseaux sociaux desdits services et relayés par la presse locale.

