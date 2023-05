Clash entre SFR et Free sur Twitter : guerre des prix ou guerre des egos ?

Ah, les télécoms français, où les dirigeants s'affrontent via tweets cinglants pour défendre leur entreprise et les consommateurs. Récemment, Xavier Niel et le PDG d'Altice France ont échangé des piques sur Twitter, captivant internautes et médias. Qui a besoin de communiqués de presse quand le spectacle est gratuit et divertissant ?

Xavier Niel, le fondateur de Free, est bien connu pour ses prises de parole tranchées et sarcastiques sur les réseaux sociaux.

À coups de tweets assassins, il n’hésite pas à tourner en dérision les concurrents de son entreprise et à mettre en avant sa politique de prix attractifs.

Récemment, lors d’une audition devant la Commission économique du Sénat, il avait déjà fait parler de lui en mettant en lumière les tensions existantes entre les opérateurs télécoms français, ainsi que la difficulté à concilier tarifs compétitifs pour les consommateurs et rentabilité des opérateurs.

SFR vs Free

Cette fois-ci, Xavier Niel a répondu publiquement à un tweet de SFR demandant aux internautes ce qu’ils recherchaient dans un nouveau téléphone. Il a rétorqué : « Un forfait dont le prix n’augmente pas. Vous devriez essayer. ».

Un forfait dont le prix n’augmente pas.

Vous devriez essayer. https://t.co/s829rUkgeT — Xavier Niel (@Xavier75) May 2, 2023

Un message en référence à la promesse de Free de ne pas augmenter ses prix jusqu’en 2027, malgré l’inflation. Mais le PDG d’Altice France, maison mère de SFR, ne s’est pas laissé faire et a répliqué le 3 mai, accusant Free Mobile d’augmenter ses tarifs de plus de 50 % après un an, de 12,99 € à 19,99 €. Il a ensuite évoqué l’offre Freebox Mini 4K, passant de 19,99 euros/mois à 44,99 euros, qui a depuis disparu.

Merci du conseil, cher @Xavier75 Chez @RedbySFR, les forfaits mobiles sont fixes, même après 12 mois. Chez @FreeMobile, c’est un bond de plus de 50% après 1 an (de 12,99€ à 19,99€). Une inflation qui ne dit pas son nom?

On parle du THD fixe et on compare? Respectueusement https://t.co/7Yb5Yw9X1N — Arthur Dreyfuss (@arthurdreyfuss) May 3, 2023

Ces joutes verbales entre patrons d’opérateurs télécoms pourraient donner lieu à un sketch comique si elles ne révélaient pas surtout un moyen de communication gratuit et efficace.

Car au-delà des échanges sarcastiques, ces querelles publiques servent avant tout à promouvoir les offres de chacun et à attirer l’attention sur leur marque. Les répliques acerbes de ces grands dirigeants ont beau être amusantes, elles n’en restent pas moins une stratégie de communication bien rodée.

En somme, rien de tel qu’une bonne guerre des mots sur Twitter pour faire parler de soi et donner l’illusion d’un combat acharné pour le bien des consommateurs. Et force est de constater que ça marche.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 17,99€ 31,99€ Pendant 12 mois Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 220 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29,99€ 39,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 18,99€ 28,99€ Un mois offert Découvrir Toutes les box internet

Les meilleurs forfaits sans engagement NRJ Mobile Série Limitée

100 Go Appels illimités 100 Go en France 10 Go en Europe 9,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 130 Go en France 20 Go en Europe 13,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 20 à 60 Go Appels illimités 20 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.