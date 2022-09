Internet 1 Gb/s et décodeur TV 4K : cette box fibre est en promotion à -60 %

De la fibre internet au prix de l'ADSL ? C'est ce que propose actuellement Bouygues Telecom avec sa Bbox Must 1 Gb/s au prix de 15,99 euros par mois pendant un an.

Avec près de 32 millions de locaux couverts par la fibre en France (FTTH), il est fort probable que vous puissiez prétendre à une connexion rapide dans votre logement. Le déploiement de la fibre s’est accéléré dans l’Hexagone, et le prix des abonnements a logiquement baissé. C’est actuellement le cas chez Bouygues Telecom.

Pendant une période limitée, le fournisseur d’accès à internet fait baisser le prix de son abonnement Bbox Must à 15,99 euros par mois durant un an. Une Bbox qui a l’avantage de proposer d’excellents débits si votre ligne le permet. Vous pouvez rapidement tester votre ligne depuis le site du FAI.

Que permet la Bbox Must

La Bbox Must de Bouygues Telecom est une offre particulièrement complète qui conviendra à la grande majorité des utilisateurs.

D’abord, cette offre fibre permet d’obtenir des débits atteignant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement, et 700 Mb/s en envoi. Des débits très généreux, qui conviennent aussi bien pour jouer à des jeux en ligne compétitifs, télécharger des fichiers lourds, ou regarder des vidéos en 4K en streaming.

Aussi, la Bbox Must contient, sans surcoût, un décodeur TV 4K. Celui-ci donne accès à plus de 180 chaînes de télévision, ainsi qu’un enregistreur TV de 100 heures. Vous ne manquerez plus jamais aucun épisode de votre série préférée. Il intègre également l’Assistant Google et le Google Cast, pour envoyer des contenus depuis son smartphone vers le téléviseur, sans fil.

Enfin, et même si cela est de moins en moins essentiel, la Bbox Must permet les appels illimités vers les fixes et mobiles de France, et vers les fixes de plus de 110 pays. Vous n’avez qu’à brancher un téléphone au dos de votre box pour en profiter.

Quel est le prix de la Bbox Must ?

L’abonnement à la Bbox Must est actuellement à -60 % pendant un an. Concrètement, cela veut dire que l’offre vous revient au prix de 15,99 euros la première année, avant de passer à 40,99 euros. L’engagement est d’un an.

Souscrire à la Bbox Must donne aussi droit à 5 euros de remise mensuelle sur les forfaits mobiles Sensation avec Avantages Smartphone de l’opérateur.

Enfin, Bouygues Telecom offre également 6 mois d’abonnements à Spotify Premium à celles et ceux qui n’ont jamais utilisé le service.

Comment souscrire à la Bbox Must ?

Passer d’un fournisseur d’accès à l’autre est devenu bien plus simple. Comme pour un forfait mobile, l’identifiant RIO vient à la rescousse pour vous délester des tâches administratives.

Renseignez-le lors de la souscription à la Bbox Must pour conserver le même numéro de ligne fixe, et résilier automatiquement votre ancien abonnement. Bouygues Telecom s’engage d’ailleurs à rembourser jusqu’à 100 euros sur vos frais de résiliation.

Ensuite, un technicien interviendra gratuitement pour relier votre logement à la fibre Bouygues Telecom. Si votre connexion à internet venait à être coupée, l’opérateur applique une politique « internet garanti ». Soit en vous fournissant une clé 4G à utiliser chez vous, soit en injectant une enveloppe de data supplémentaire à votre forfait si vous êtes client mobile Bouygues Telecom.