À seulement 17,99 euros, cette offre fibre est la bonne surprise de l’été

Bouygues Telecom n'a pas attendu les soldes d'été pour baisser le prix de son offre fibre déjà très abordable.

Les beaux jours sont revenus et avec eux, les promotions. C’est notamment le cas chez Bouygues Telecom avec une réduction mise en place sur son offre fibre la plus abordable.

La Bbox Fit est ainsi l’offre fibre la plus abordable du moment avec tarif qui chute à seulement 17,99 euros par mois, contre 31,99 euros mensuels en temps normal.

La fibre avec un bon débit à petit prix

Diablo IV, Street Fighter 6 ou Dead Island 2 téléchargés en moins de 30 minutes sur un PC ou une console ? Telle est la promesse de Bouygues Telecom avec son offre Bbox fit. Pour y parvenir, celle-ci s’appuie sur un débit en téléchargement de 400 Mbit/s et un débit en envoi de 400 Mbit/s. Bien entendu, cette connexion fibre n’est pas utile uniquement aux joueurs puisqu’elle permet de naviguer rapidement sur le web ou de regarder des films et séries en streaming dans de parfaites conditions. Comprenez par là que vous n’aurez pas à attendre que le contenu se charge pour en profiter.

Ici, pas de box TV, mais plutôt un accès à l’application B.Tv (disponible sur le Google Play Store comme sur l’App Store) qui remplit le même rôle. Celle-ci permet de profiter du bouquet de chaînes classiques et de la TNT, ainsi que quelques chaînes payantes, à condition de payer un petit supplément. On trouve par exemple des chaînes sportives telles que beIN Sports, ou de divertissement, à l’instar d’Adult Swim. L’abonnement à ces canaux est sans engagement et peut être résilié à tout moment.

Une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité vers les fixes en France dans plus de 110 pays est également fournie avec la Bbox fit. Il est possible d’appeler jusqu’à 199 correspondants différents tous les mois. Passé cette limite, il faudra débourser quelques euros supplémentaires pour couvrir le hors forfait.

Une promotion estivale pour la Bbox fit

Cet été, Bouygues Telecom fait de la Bbox fit l’offre la plus abordable du moment. L’opérateur casse son prix et le fait tomber à 17,99 euros par mois pendant un an au lieu de 31,99 euros. Une fois les douze mois d’abonnement atteints, le forfait retourne à son tarif d’origine.

Cela dit, la Bbox Fit ne requiert qu’un an d’engagement — soit la durée de la promotion.

Une souscription en toute simplicité

Il est toujours bon de rappeler que, désormais, Bouygues Telecom s’occupe de toutes les démarches de résiliation lors du changement de fournisseur Internet. Les éventuels frais de résiliations sont couverts jusqu’à 100 euros par l’opérateur.

Une fois sur le site de Bouygues Telecom, il est possible de vérifier son éligibilité à la fibre. Plus besoin non plus de changer de numéro de ligne fixe. Il est possible de le conserver en fournissant son code RIO lors de l’inscription. L’installation de la nouvelle offre se fait sans la moindre interruption des services internet.

En cas de désagréments, il est d’ailleurs possible d’utiliser l’application mobile fournie par Bouygues Telecom pour évaluer le niveau du Wi-Fi dans le logement.