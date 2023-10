Si vous payez encore votre abonnement internet plus de 20 euros, c’est qu’il y a un problème

Pourquoi continuer de débourser des sommes astronomiques pour son abonnement fibre lorsqu’il existe des offres complètes à moins de 20 euros par mois ? Vous avez encore quelques jours pour réaliser des économies substantielles chez Bouygues Telecom.

Au même titre que l’électricité ou le gaz, l’abonnement internet est devenu un poste habituel dans le budget des ménages français. Une dépense quasi obligatoire, mais pas forcément abordable lorsqu’il faut débourser 30 ou 40 euros par mois pour pouvoir se connecter.

Il existe toutefois un moyen pour alléger la facture : faire un tour du côté de chez Bouygues Telecom. Depuis le début du mois de septembre, et pour quelques jours encore, l’opérateur propose une offre de rentrée particulièrement intéressante. Pour moins de 20 euros par mois, vous pouvez bénéficier d’un accès à la fibre 1 Gb/s, d’une ligne téléphonique et d’un décodeur TV 4K. Une offre parfaite pour changer d’opérateur et alléger vos dépenses mensuelles.

Série Spéciale Bbox Fibre : que propose l’offre Bouygues Telecom à moins de 20 euros ?

Si les abonnements internet les moins chers ont tendance à rogner sur les services proposés, ce n’est pas le cas de cette série spéciale Bbox Fibre. Bouygues Telecom vous propose une offre triple play simple et efficace qui regroupe donc internet, téléphone et accès à la télévision avec plus de 180 chaînes disponibles.

Sans grande surprise, la partie téléphonie va à l’essentiel. Avec cet abonnement, vous bénéficiez d’appels illimités vers les fixes et les mobiles en France, ainsi que d’appels illimités vers les fixes de plus 110 pays comme l’Allemagne, l’Angleterre, le Canada, les USA ou encore le Japon.

La partie TV de son côté est particulièrement bien achalandée. Bouygues Telecom propose une box TV 4K qui permet non seulement d’accéder à un vaste bouquet de 180 chaînes, mais également de profiter d’une expérience connectée grâce à Android TV. De nombreuses applications vous sont ainsi proposées au téléchargement, pour accéder à Netflix, CANAL+ ou bien YouTube directement sur votre TV. Un enregistreur permettant de stocker jusqu’à 100 heures de programme ainsi qu’une fonction de suspension du direct sont présentes pour une expérience complète.

Au cœur de cette offre se trouve un accès à la fibre de Bouygues Telecom. En souscrivant, vous pouvez profiter d’une fibre performante grâce à de bons débits : jusqu’à 700 Mb/s en envoi et jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement. De quoi récupérer ou envoyer facilement des fichiers volumineux, ou bien télécharger rapidement le gros jeu du moment.

Quels sont les avantages d’un abonnement internet chez Bouygues Telecom ?

Bouygues Telecom propose de nombreux bénéfices à ses abonnés, et ce, dès l’inscription.

Sur la partie service, Bouygues Telecom vous garantit une connexion internet dès le premier jour en vous fournissant une clef 4G et 200 Go de data à dépenser comme bon vous semble. L’installation et la mise en service de votre Bbox flambant neuve sont aussi comprises dans l’abonnement pour un démarrage tout en douceur.

L’accompagnement, de son côté, se traduit par la mise à disposition d’une application mobile complète pour piloter le moindre aspect de votre compte (consultation de facture, gestion du réseau Wi-Fi, contact de l’assistance). Bouygues Telecom vous propose aussi un service d’assistance très complet. Les équipes de l’opérateur sont disponibles 7 jours sur 7 au 1064 pour répondre à vos questions et vous aider à résoudre vos problèmes.

Comment souscrire à la fibre 1 Gb/s de Bouygues Telecom avant qu’il ne soit trop tard ?

Si vous souhaitez bénéficier de la fibre à petit prix, il n’y a pas trente-six solutions : il faut directement vous rendre sur le site de Bouygues Telecom dans les jours qui viennent. Pour être plus précis, vous avez jusqu’au 15 octobre prochain, date à laquelle cette offre spéciale se termine, pour vous décider.

Une fois l’offre sélectionnée, et après avoir vérifié que vous êtes éligible à la fibre, la marche à suivre est assez simple. Optez pour la conservation de votre numéro de fixe en communiquant votre RIO (obtenu en composant le 3179 depuis votre ligne fixe) et laissez Bouygues Telecom se charger du reste.

L’opérateur s’occupera alors non seulement de clôturer votre abonnement auprès de votre ancien fournisseur, mais il pourra également vous rembourser jusqu’à 100 euros si les éventuels frais liés à la résiliation. Il ne vous restera plus qu’à régler les frais de mise en service (48 euros) sur votre première facture et le tour sera joué.

Cette série spéciale Bbox Fibre est actuellement proposée au tarif de 19,99 euros par mois, ce qui en fait l’une des offres les plus avantageuses disponibles sur le marché. Ce tarif n’est toutefois valable que durant la première année d’abonnement. Une fois les douze premiers mois révolus, elle reprendra son prix originel, à savoir 37,99 euros. L’engagement n’étant que d’un an, rien ne vous empêche de changer d’offre à la date anniversaire de souscription de votre contrat.