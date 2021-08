NRJ Mobile : il ne reste que quelques jours pour profiter de ce forfait mobile 117 Go en série limitée

Moins d’une semaine, c’est le temps qu’il vous reste pour profiter du forfait mobile 117 Go en série limitée de NRJ Mobile. Une offre sans engagement qui profite d’un tarif unique sans évolution de prix au bout d’un an.

Non content de dégainer un forfait mobile en série limitée, NRJ Mobile le fait de surcroit en cassant les prix. Jusqu’au 15 août prochain, l’opérateur virtuel propose une offre 117 Go sans engagement pour 11,70 euros par mois. Un prix bas, puisque soldé de 8,30 euros, qui lui permet d’être plus accessible que les offres des autres acteurs, bien souvent facturées entre 15 et 20 euros.

Pour bien comprendre l’offre spéciale NRJ Mobile

Comment fonctionne le forfait NRJ Mobile ?

Le forfait NRJ Mobile répondra aussi bien aux besoins des utilisateurs et utilisatrices occasionnel.le.s qu’à ceux des mordu.e.s de contenu en streaming. L’enveloppe data de 117 Go permet effectivement de regarder de nombreux films ou séries sur son smartphone ou sa tablette, sans se retrouver à court de données au bout de 15 jours. De même, il facilite le partage de connexion pour profiter d’Internet où que vous vous trouviez.

Tous les mois, le forfait 117 Go de NRJ Mobile fournit les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM. Il est également possible de profiter de 13 Go de data en itinérance dans ces mêmes destinations.

Quel est le prix du forfait NRJ Mobile ?

Bien qu’elle fournisse une enveloppe data élevée, l’offre de NRJ Mobile ne fait pas exploser la facture grâce à une réduction immédiate de l’abonnement. Le forfait 117 Go en série limitée affiche un prix mensuel de 11,70 euros contre 20 euros par mois habituellement. Une baisse de 8,30 euros qui dure aussi longtemps que votre souscription. L’opérateur assure que le prix ne doublera pas au bout d’un an.

Qui plus est, il s’agit là d’un forfait sans engagement. Vous disposez donc d’une grande souplesse dans la gestion de votre contrat.

Quel est le réseau de NRJ Mobile ?

NRJ Mobile est un opérateur virtuel ou MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Ce type de fournisseurs ne possède pas d’infrastructures capables d’émettre un réseau, ce qui l’oblige à s’appuyer sur les réseaux déjà existants. Un choix qui permet à NRJ Mobile de réduire les coûts de ses forfaits et ainsi de proposer des prix bas toute l’année.

NRJ Mobile s’est tourné vers Bouygues Telecom pour la couverture mobile de ses abonné.e.s. Pour connaître l’état du réseau près de chez vous, nous vous invitons à faire un tour sur le site de l’Arcep.

Comment souscrire au forfait NRJ Mobile ?

La souscription au forfait NRJ Mobile est très facile. Tout se passe sur le site de l’opérateur. Celui-ci va notamment vous demander si vous souhaitez conserver votre numéro actuel. En cas de réponse positive, vous devrez fournir votre code RIO obtenu en composant le 31 79 depuis votre smartphone.

NRJ Mobile s’occupe de toutes les démarches administratives et du transfert de la ligne. Le changement de ligne et l’activation de la carte SIM se font sans interruption des services. Vous devrez débourser 10 euros supplémentaires, lors de la commande, pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM triple découpe.

Un iPhone 8 reconditionné offert avec ce forfait 60 Go

Familier des promotions sur ses forfaits, NRJ Mobile s’illustre également lorsqu’il s’agit de smartphones. En ce beau mois d’août, l’opérateur virtuel permet à celles et ceux ayant nouvellement souscrit à son forfait 60 Go de profiter gratuitement d’un smartphone. Et on ne parle pas du premier téléphone venu à moins de 100 euros, mais bel et bien d’un iPhone 8 reconditionné (grade A). Le moyen d’économiser près de 200 euros sur l’achat d’un téléphone et de profiter d’un smartphone dont la longévité continue d’étonner.

Car oui, s’il s’approche de sa quatrième année d’existence, l’iPhone 8 est encore loin de tirer sa révérence grâce à ses performances qui ne faiblissent pas. Il faut dire qu’il peut compter sur une puce Bionic A11, la même que dans l’iPhone X, pour offrir une expérience utilisateur fluide et sans contrainte. D’autant qu’Apple contribue à la longévité de son smartphone en lui offrant les dernières mises à jour. Eh oui, comme pour les derniers produits de la marque, l’iPhone 8 tourne sous iOS 14.

Pour profiter de ce smartphone gratuit, il faut avant tout souscrire au forfait 60 Go de NRJ Mobile. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier est très complet. Tous les mois, vous avez accès :

à 60 Go de data 4G ;

aux appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France l’Europe et les DOM ;

à 20 Go de data 4G à utiliser dans les DOM/Europe.

S’il demande un engagement de 2 ans, le forfait NRJ Mobile est facturé 14,99 euros par mois sans évolution de prix au bout d’un an.