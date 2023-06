Ce forfait mobile de 20 Go est le meilleur allié pour réaliser des économies

Avec son forfait Oxygène affiché à 5,99 euros seulement, Prixtel prouve que payer une fortune une offre mobile n’est plus la norme en 2023.

Tous les moyens sont bons pour lutter contre les effets de l’inflation. À commencer par se tourner vers une offre mobile plus économique et adaptée à vos besoins. Ça tombe bien, Prixtel continue de proposer des forfaits mobiles flexibles parmi les plus abordables du marché.

Son meilleur exemple ? Le forfait Oxygène sans engagement qui donne accès à 20 Go de data 4G/4G+ par mois pour seulement 5,99 euros. Et pour quelques deniers de plus, il est même possible de profiter de 60 Go de données mensuelles.

Un forfait qui va à l’essentiel

Plutôt que de noyer l’utilisateur sous une flopée d’options inutiles et une enveloppe de données gonflée à l’extrême pour faire exploser la facture, Prixtel l’invite à payer uniquement ce dont il a besoin.

Avec le forfait Oxygène, l’abonné dispose d’une enveloppe data mensuelle de 20 Go. Une enveloppe plus que suffisante lorsque l’on sait que les Français utilisent en moyenne 14,3 Go de données mobiles par mois. Qui plus est, jusqu’à 15 Go peuvent être utilisés en Europe ou dans les DOM. Autant dire qu’il est possible de regarder de nombreuses vidéos en streaming aussi bien chez soi, que dans les transports en commun et même en vacances à l’étranger.



Le forfait Oxygène donne également accès aux appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis l’Union européenne et les DOM en local et vers la France. Il est même possible de passer des appels en VoWiFi.

La force de ce forfait est incontestablement son prix. Celui-ci est calé à 5,99 euros par mois, avec l’avantage de ne pas doubler au bout d’un an. Une offre mobile qui peut donc se targuer d’être véritablement abordable face à des concurrents qui proposent généralement des forfaits avec des tarifs supérieurs à 10 euros.

Le bon prix tous les mois

Pour proposer le meilleur rapport qualité-prix possible, Prixtel mise sur une solution simple : la flexibilité. D’un mois sur l’autre, il est parfois nécessaire de partager sa connexion, notamment en cas de panne de box Internet. Dans ces cas-là, le forfait Oxygène peut passer au palier suivant et fournir une enveloppe data plus importante. Ainsi, trois paliers tarifaires sont disponibles :

20 Go de données pour 5,99 euros par mois ;

de 20 à 40 Go de données pour 7,99 euros par mois ;

de 40 à 60 Go de données pour 9,99 euros par mois.

Bien entendu, si vous utilisez moins de data mobile le mois suivant, Prixtel vous fait redescendre au premier palier. Vous êtes donc assurés de ne payer que ce que vous consommez.

La neutralité carbone comme objectif

Avec son forfait Oxygène, Prixtel fait également preuve d’un engagement environnemental. L’opérateur s’engage à compenser les émissions carbone émises par la gestion de ses forfaits. En effet, un Français qui utilise un forfait mobile émet 30 Kg de CO2 par an. C’est pourquoi Prixtel s’applique à neutraliser ses émissions en reboisant le territoire français. Rien qu’en 2022, c’est une nouvelle forêt de 35 000 arbres qui a vu le jour dans le Centre-Val-de-Loire.

Le forfait Oxygène offre donc la possibilité de profiter d’un forfait ultra-abordable et favorable à la préservation de l’environnement.

Deux autres forfaits Prixtel pour les gros consommateurs de données

Pour ceux qui souhaitent des forfaits plus généreux en données, Prixtel a tout prévu avec deux forfaits :