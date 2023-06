Ce combo forfait mobile + fibre internet est bien plus économique que vos abonnements actuels

Bouygues Telecom lance une offre spéciale réunissant un très bon forfait mobile à une offre fibre soignée, le tout à un prix abordable qui ne double pas au bout d'un an.

L’un des moyens les plus faciles d’augmenter son pouvoir d’achat sans se restreindre passe par la gestion de ses abonnements mobiles et fixes. Bouygues Telecom invite ainsi les consommateurs à abandonner leurs forfaits vieillissants, et souvent surfacturés, pour un combo inédit. L’opérateur lance une vente flash comprenant un forfait mobile 5G 100 Go, une offre fibre 1 Gb/s et un décodeur TV 4K.

Sa force ? Un prix abordable, plus attractif que si vous souscriviez à deux offres différentes. Ce forfait en série spéciale coûte 44,98 euros mensuels, avec un engagement de 24 mois.

Aucune concession sur le forfait mobile

Si la vente flash de Bouygues Telecom parvient à maintenir un prix attrayant, elle ne le fait pas à l’aide de concessions sur le forfait mobile. L’opérateur propose une offre 5G, avec une enveloppe de données de 100 Go. De quoi regarder jusqu’à 155 heures de contenu en streaming tous les mois ou partager sa connexion sans être à court de données.

Mieux, il est possible d’utiliser jusqu’à 50 Go de data au sein de l’Europe, des DOM, de l’Andorre et de la Suisse. Sans oublier les appels et SMS illimités en France métropolitaine, en Suisse et dans les DOM, ainsi que les MMS illimités en France métropolitaine.

Ce forfait s’appuie sur les réseaux 4G et 5G de Bouygues Telecom, dont le premier couvre 99 % du territoire métropolitain et le second est présent dans la plupart des grandes villes. L’usager profite donc d’une bonne couverture, aussi bien urbaine que rurale.

Un forfait fixe qui n’oublie pas la TV

Au vu des caractéristiques du forfait mobile, on peut se demander si le maintien d’un bon rapport qualité-prix ne se fait pas grâce au forfait fibre. Là encore, Bouygues Telecom surprend en dégainant une offre très généreuse.

Celle-ci garantit un débit musclé puisqu’il culmine à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi. Autant dire qu’un jeu comme Diablo IV ne prend que 12 minutes à se télécharger avec une telle connexion.

Une ligne téléphone fixe est également de la partie, avec les appels en illimité vers les fixes en France dans plus de 110 pays. Attention, la limite est fixée à 199 correspondants différents. Au-delà, vous devrez débourser quelques euros pour couvrir le hors-forfait.

Enfin, la télévision n’est pas laissée de côté puisqu’on retrouve un boîtier TV Bbox 4K. Tournant sous Android TV, cette box donne accès à un bouquet de 180 chaînes et à de nombreuses applications telles que Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+. Elle permet même d’enregistrer jusqu’à 100 heures de programmes pour les visionner en différé.

Des économies sur plusieurs années

Là où la plupart des offres du marché affichent un prix avoisinant les 70 euros mensuels, le combo en série spéciale de Bouygues Telecom n’est facturé que 44,98 euros par mois. Un prix qui ne double pas au bout d’un an, comme c’est souvent le cas avec ce type de forfait.

Pendant deux ans donc, durée minimale d’engagement, l’abonné est assuré de payer 44,98 euros par mois.

Souscrire au forfait en série spéciale

Souscrire à la vente flash de Bouygues Telecom est aussi simple que rapide. Une fois sur le site de l’opérateur, il est possible de vérifier son éligibilité à la fibre. Lorsque cela est fait, Bouygues Telecom propose de conserver le même numéro de ligne. Il faut cependant fournir son code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis sa ligne fixe actuelle.

L’installation de la nouvelle offre se fait sans la moindre interruption des services Internet. Lors du changement de fournisseurs, toutes les démarches de résiliation sont prises en charge par Bouygues Telecom, ainsi que les éventuels frais, et ce jusqu’à 100 euros.