Voici comment obtenir l’iPhone 14 à moins de 500 euros chez cet opérateur

Grâce à la nouvelle offre de Bouygues Telecom, l'iPhone 14 tombe à un tarif très intéressant. L’opérateur le propose à moitié prix avec une solution de financement plutôt attractive. Voici comment en profiter.

En raison de l’inflation, le prix des smartphones est à la hausse. L’iPhone 14 n’y a pas échappé, avec un tarif de lancement 100 euros de plus que son prédécesseur. Heureusement, huit mois après sa sortie, il est possible de réaliser de meilleures affaires.

Jusqu’au 30 juin, en souscrivant à son forfait mobile 5G de 200 Go à 31,99 euros par mois la première année (puis 44,99 euros par mois), l’iPhone 14 revient à seulement 481,90 euros. Et pour alléger encore plus la facture initiale, vous pouvez étaler le paiement et ne régler que 179,90 euros à la commande (avant ODR de 80 euros), puis 17,50 euros par mois pendant 24 mois.

iPhone 14 : quand l’excellence devient abordable

Lancé en octobre dernier par la marque à la pomme, l’iPhone 14 s’impose toujours comme l’un des smartphones les plus en vogue du moment. Un succès qui s’explique avant tout par son design emblématique, ses finitions premium et son bel écran OLED de 6,1 pouces.

Mais l’iPhone 14, c’est aussi un puissant photophone doté d’une autonomie exemplaire. Alimenté par la puce A15 Bionic d’Apple, celle-là même qui équipe l’iPhone 13 Pro Max, ce smartphone brille par ses performances. Une puissance qui n’entache en rien l’autonomie de l’iPhone 14. Le test réalisé par Frandroid a démontré qu’avec une batterie pleine, le mobile peut tenir deux jours, une prouesse rare sur des modèles aussi haut de gamme.

L’autre force d’Apple et de son iPhone 14, c’est la partie photo. Si ce smartphone embarque à l’arrière un double capteur de 12 mégapixels, la qualité des photos et des vidéos capturées repose surtout sur l’un des traitements de l’image les plus aboutis du marché. De jour comme de nuit, l’iPhone 14 vous permet de réaliser de beaux clichés, à la fois lumineux et riches en couleurs. De quoi briller lors de vos partages sur Instagram ou TikTok.

Un prix réduit, avec en option un étalement de paiement

Si l’iPhone 14 coche toutes les cases, il faut habituellement prévoir une somme rondelette pour se l’offrir. Pour rendre plus accessible ce smartphone premium, Bouygues Telecom a commencé par réduire son prix à 481,90 euros si vous souscrivez à son forfait 5G de 200 Go.

En complément, l’opérateur propose plusieurs modes de règlement alternatifs, pour réduire plus ou moins le montant de la facture initiale, à savoir :

un règlement total à la commande de 481,90 euros ;

un premier règlement de 179,90 euros (avant ODR de 80 euros) suivi de 24 mensualités de 17,50 euros (financement soumis à TAEG) ;

un premier règlement de 369,90 euros (avant ODR de 80 euros) suivi de 24 mensualités de 8 euros (sans frais supplémentaires).

Une telle souplesse est particulièrement appréciable.

Un forfait mobile à la hauteur de l’iPhone 14

Jouer les photographes aguerris, devenir la personne à suivre sur les réseaux sociaux, regarder les dernières sorties Netflix ou encore s’adonner au jeu mobile : les possibilités offertes par l’iPhone 14 ne manquent pas.

Mais pour ne pas se sentir limité au quotidien, rien ne vaut un bon forfait mobile 5G. Ça tombe bien, car pour profiter de l’iPhone 14 au meilleur prix, Bouygues Telecom vous propose de l’associer à son offre 5G de 200 Go.

Affiché à 31,99 euros par mois la première année (puis 44,99 euros par mois), avec un engagement de 24 mois, celui-ci comprend :

200 Go de données mobiles en 4G et 5G, dont 100 Go utilisables en Europe, dans les DOM, en Suisse, en Andorre, aux États-Unis, au Canada, en Chine et en Israël ;

les appels et SMS illimités en France et vers l’Europe, les DOM, la Suisse, l’Andorre, les États-Unis, le Canada, la Chine et Israël ;

les appels et SMS illimités vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

les appels et SMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse, l’Andorre et Israël vers chacune de ces destinations.

Bouygues Telecom vous offre en prime :

une deuxième carte SIM internet ;

le prêt d’un smartphone équivalent en cas de perte, de vol, de casse ou de panne ;

un abonnement de 24 mois à la solution de sécurité Norton.

Déjà client Bbox ? L’opérateur fait tomber le prix de son forfait 5G de 200 Go à 26,99 euros par mois la première année (39,99 euros par mois ensuite).