Nouvelle saison de The Witcher, nouvelle saison de Black Mirror et nouveau film Tyler Rake, en ce mois de juin Netflix se concentre sur les valeurs sûres de son catalogue. Cela n'empêche pas l'arrivée d'une autre nouveauté très attendue : le documentaire sur le Tour de France.

Netflix met à jour son catalogue pour ses abonnés pour le mois de juin 2023. Le service de streaming en sVOD mise cette fois-ci sur ses programmes maison à succès après les diverses polémiques dont il a fait l’objet ces derniers jours, en particulier concernant la nouvelle politique de partage de comptes.

Cependant, Netflix a aussi un calendrier à tenir avec notamment la tenue du Tudum 2023, son évènement dédié aux fans du service mettant à l’honneur les séries, films, stars, équipes de tournage et créateurs qui définissent l’identité de la marque. Cette année, on peut s’attendre à des annonces, mais surtout les premières vidéos de films et séries que l’on attend de pied ferme, notamment la série Live Action de One Piece qui devrait arriver sur nos petits écrans en fin d’année. Tudum 2023 sera diffusé en direct sur Netflix le 17 juin.

Les sorties séries sur Netflix en juin 2023

The Witcher (saison 3, Volume 1)

On retrouve Geralt de Riv pour une troisième saison de The Witcher (divisée en deux volumes) et qui arrivera le 29 juin. Henry Cavil est toujours au casting dans le rôle du sorceleur avant qu’il ne tire sa révérence pour une prochaine saison. Dans cette nouvelle saison, Geralt sera toujours amené à protéger Ciri, bien décidé à repousser tous ceux qui essaient de s’en prendre à sa famille à peine réunie et la magicienne Yennefer espère également en apprendre plus sur les pouvoirs inconnus de la jeune fille. Au programme : corruption politique et magie noire.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Black Mirror (saison 6)

Sans doute la série qui aura fait la renommée de Netflix, du moins à ses débuts, Black Mirror revient en force avec une sixième saison qui arrivera le 15 juin, toujours plus sombre et satirique. On espère que la série sera encore plus parfaire sa formule, avec une histoire et un contexte différent à chaque épisode, le plus souvent faisant appel à des sujets d’actualité et d’anticipation à plus ou moins long terme.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Tour de France : Au cœur du peloton

Voilà une série/documentaire qui parle d’elle-même : Tour de France : au Cœur du Peloton suit au plus près l’ensemble des acteurs du Tour, des coureurs aux directeurs d’équipe et expose les multiples enjeux d’une course devenue un véritable symbole international. La série suit au plus près les champions et leurs équipes immersion dans le peloton, au plus près des tactiques et des prises de risque. Le tout arrive sur Netflix quasiment un mois avant le début du tour 2023, à savoir le 8 juin.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Les films à voir absolument sur Netflix en juin 2023

Tyler Rake 2

Suite directe du premier blockbuster créé par Netflix, Tyler Rake 2 reprend la formule 100 % action du premier avec toujours un Chris Hemsworth dans le rôle principal. Cette fois-ci, Tyler sera au rendez-vous pour une nouvelle mission périlleuse : extraire de prison la famille martyrisée d’un impitoyable gangster géorgien. Rendez-vous le 16 juin pour votre dose d’action mensuelle.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Eldorado : Le cabaret honni des nazis

Voilà un film/ documentaire historique pour terminer cette sélection, Eldorado se déroule à Berlin à la fin de l’âge d’or des années 20 où premier mouvement LGBT s’est créé dans le pays à une époque où le sujet était extrêmement tabou dans un contexte d’après-guerre avec la montée de l’antisémitisme. Ce documentaire s’appuie sur des récits biographiques et des images d’archive, ainsi que sur des entretiens avec des historiens réputés, avec la dernière génération de témoins ayant vécu l’époque et avec leurs familles, le tout agrémenté de reconstitutions exactes d’une grande qualité. Rendez-vous le 28 juin.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Toutes les nouveautés Netflix en juin 2023

1er juin : The Alpinist New Amsterdam (Saison 3) Le parc des merveilles Le Parrain, épilogue : La mort de Micheal Corleone The Days Les souvenirs Le Chat chapeauté Paul Fatal Le Parrain 2 Heat Shazam! Shooter, tireur d’élite Les beaux gosses Un Homme Idéal Les Miller, une famille en herbe Jason Bourne American Sniper Jackpot

2 juin : Manifest (Saison 4, Partie 2) Vortex (Saison 1) Tout pour être heureux Valeria (Saison 3) Ricos de Amor 2 A beautiful Life Scoop – Série (Saison 1) Missed Connections La Mala Familia Tout pour être heureux

3 juin : Faut pas lui dire Les Gazelles

6 juin : Des hommes ordinaires : un chapitre oublié de la solution finale Birds of prey and the fantabulous emancipation of Harley Quinn

7 Juin : Arnold Love is Blind : Brésil (Saison 3)

8 juin : Barracuda Queens (Saison 1) Mes premières fois(Saison 4) Tour de France : au coeur du peloton(Saison 1)

9 juin : La traque dans le sang (Saison 1) Ce monde ne m’aura pas (Saison 1) A sa façon (You do you) Human Resources (Saison 2) Le Tueur au jeu de cartes (Saison 1) Les semaines miracle Tex Mex Motors

10 juin : Rick et Morty (Saison 6)

12 juin : VS.

13 juin : Amy Schumer : Emergency contact

14 juin : Notre planète (Saison 2) La bataille géante de boules de neige 2 : L’incroyable course de luge Yeni, mère porteuse (Saison 1)

15 juin : Les rebelles de la forêt 3 Les rebelles de la forêt 4 Adolescentes Esterno Notte (Saison 1) Black Mirror (Saison 6)

16 juin : Black Clover – L’épée de l’Empereur-mage Tyler Rake 2

19 juin : Take Care of Maya : quand l’hôpital fait mal La famille Bigfoot

21 juin : Breack Point (Saison 2)

22 juin : Let’s get divorced(Saison 1) Sleeping Dog (Saison 1) Social Currency

23 juin : iNumber Number : L’or de Johannesbourg Tout à fait son style À travers ma fenêtre : l’amour pour horizon Tout pour y croire

28 juin : Run Rabbit Run Eldorado, le cabinet honni des nazis American Gladiator : quand la télé faisait son cirque

29 juin : The Witcher (Saison 3 – Volume 1) Le pavillon des hommes (Saison 1)

30 juin : Nimona Celebrity (Saison 1) On en remangerait… ou pas



Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.