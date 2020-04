RED by SFR renouvelle son offre mobile à 60 Go pour la rendre moins chère

Vous avez besoin d’une enveloppe data plus conséquente tout en payant moins cher ? Mais changer de forfait mobile durant le confinement vous effraie ? Nul besoin de s’inquiéter, RED by SFR effectue le transfert d’opérateur sans aucune interruption des services. Et propose actuellement un forfait avec 60 Go de data à seulement 12 euros par mois.

Par les temps qui courent, changer de forfait mobile pour profiter d’une offre bien meilleure, tant au niveau du prix que des services proposés, peut sembler être une très mauvaise idée. Vais-je bien recevoir ma carte SIM ? Vais-je me retrouver bloqué sans forfait pendant plusieurs jours ? Autant de questions que RED by SFR balaie d’un revers de la main, grâce notamment à son forfait mobile 60 Go à 12 euros par mois.

Aucune interruption des services

L’opérateur s’est adapté à la crise sanitaire actuelle, afin de vous garantir un accès constant à Internet et à votre forfait mobile. RED by SFR assure ainsi que toutes les livraisons à domicile sont bel et bien maintenues durant la crise sanitaire. Ce qui signifie que si vous optez maintenant pour le forfait mobile 60 Go à 12 euros par mois de RED by SFR, vous recevrez votre carte SIM d’ici une à deux semaines.

Comme toujours avec RED by SFR, le changement d’opérateur se fait sans interruption des services. Ainsi, vous aurez toujours accès à vos services mobiles, même durant la période de transfert, et même si cette dernière ne survient que dans 15 jours.

N’oublions pas non plus que le changement de forfait mobile reste une tâche particulièrement aisée. RED by SFR prend en charge toutes les démarches de résiliation, vous épargnant l’envoi de courrier recommandé. Bien que RED by SFR puisse vous fournir un nouveau numéro, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone actuel en fournissant votre code RIO lors de la souscription. Pour l’obtenir, il vous suffit de composer le 31 79 depuis votre smartphone.

Un forfait mobile qui regorge d’options pour le confinement

Le forfait mobile 60 Go à 12 euros par mois reste le meilleur forfait pour vous aider à passer un confinement serein, tant il déborde de services. Son principal atout est son enveloppe data qui s’élève à 60 Go mensuels. Vous disposez de suffisamment de data 4G pour compenser un réseau internet fixe éventuellement surchargé par vos proches. À cette couverture 4G s’ajoutent :

Les appels et sms illimités vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine, vers les DOM et en Europe

en France métropolitaine, vers les DOM et en Europe Une enveloppe 4G de 8 Go en Europe

Qui plus est, si vous souscrivez au forfait mobile RED by SFR avant le 14 avril prochain, l’opérateur vous offre gratuitement l’accès à son bouquet de chaînes SFR TV, via l’application mobile du même nom. Un bouquet qui comprend notamment toutes les chaînes de la TNT.

Avantage non négligeable de ce forfait mobile : son prix. Habituellement facturée 15 euros par mois, l’offre de RED by SFR passe en ce moment à 12 euros mensuel. Le tout sans le moindre engagement, et sans qu’il y ait une évolution de prix programmée au bout d’un ou deux ans.

Un forfait entièrement modulable

Enfin, si les options énumérées au-dessus ne vous suffisent pas, vous avez la possibilité d’en ajouter de nouvelles à votre forfait mobile, mais pour une durée limitée. Vous pouvez ainsi bénéficier :

D’une enveloppe data gonflée à 100 Go pour 8 euros supplémentaires par mois.

D’un espace de stockage d’1 To sur le SFR Cloud pour 5 euros supplémentaires par mois (1 euro le premier mois).

Des appels illimités vers l’Amérique du Nord pour 2 euros supplémentaires par mois.

Changer de smartphone reste tout aussi simple

Passer chez un nouvel opérateur mobile est également le moment idéal pour changer de smartphone. De ce côté-là aussi, le confinement ne vous empêchera pas de profiter d’un appareil neuf puisque RED by SFR continue d’assurer les livraisons à domicile.

D’autant que l’opérateur est familier avec le fait de proposer des smartphones au très bon rapport qualité-prix sur sa boutique en ligne. On en veut pour preuve le Samsung Galaxy A51.

Proposé à 299 euros dans sa version 4 + 128 Go, le Samsung Galaxy A51 est un très bon smartphone milieu de gamme, que l’on vous conseille pour :