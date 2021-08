Test du Turtle Beach Recon 500 : un bon casque multiplateforme

Le Turtle Beach Recon 500 se positionne comme un casque très intéressant pour les joueurs multiplateformes. Sa connectique jack permet de l’utiliser aussi bien sur console que sur PC, du moment que votre appareil dispose d’un port dédié.



Il est très bien construit et se montre confortable, pour peu que vous n’ayez pas une trop grosse tête. Très logiquement, l’absence de connexion numérique limite ses fonctionnalités à quelques boutons qui restent néanmoins pratiques.



Les performances sonores sont également au rendez-vous avec des performances tout à fait honorables et qui se démarque de la concurrence par la « légèreté » des basses. Le microphone est également de très bonne facture et permettra d’être entendu très correctement par vos coéquipiers. Son placement tarifaire est un petit peu élevé selon nous, mais ce modèle reste néanmoins accessible.