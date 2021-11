Test DeepCool MC310 : une souris gaming très convaincante à 30 euros

Quand un constructeur comme DeepCool se lance sur le marché des périphériques gaming, nous sommes forcément curieux. Nous le sommes encore plus quand le produit semble intéressant et particulièrement accessible. Voici donc notre test de la souris gamer DeepCool MC310.

DeepCool est avant tout connu ses produits liés au refroidissement sur PC. La marque semble décidée à développer son activité et propose depuis une souris gamer : la DeepCool MC310. Cette souris est proposée à un tarif très abordable de 29,99 euros et semble offrir une prestation très correcte.

Comme son design le laisse penser, il s’agit d’une souris légère qui ne pèse que 75 grammes et qui est équipée d’un capteur optique très correct. Compte tenu de ses caractéristiques et de son prix très agressif, elle pourrait bien se positionner comme un modèle très intéressant pour les joueurs au budget serré.

Un design sans saveur

Une chose est sûre, DeepCool n’a pas été très inspiré en ce qui concerne le design de la MC310. Visuellement, on se retrouve avec une souris qui ressemble à beaucoup d’autres avec son châssis tout en rondeur et ses perforations en nid d’abeille typiques des souris légères qui inondent le marché ces derniers mois.

Malgré cela, la marque a eu la bonne idée d’utiliser un plastique très doux sur la partie supérieure de la coque. Un choix qui rend la MC310 très agréable en main même si ce type de matériaux a malheureusement tendance à mal vieillir dans le temps et à se montrer un peu glissant à l’usage. Pour le reste, la souris est entièrement construite en plastique dur, tout ce qu’il y a de plus classique.

Au niveau de la forme, on se rapproche de la gamme Sensei de SteelSeries avec un châssis symétrique, assez large, mais peu épais. Une fois la souris en main, elle ne se cale pas particulièrement bien au creux de celle-ci, mais elle pourra par contre être utilisée avec tous les types de prise en main. Ici, seul son revêtement légèrement glissant pourra réellement déranger.

Les deux boutons principaux sont séparés du reste du châssis et offrent un clic plutôt bien marqué et assez audible. Les mêmes remarques s’appliquent également aux deux boutons latéraux situés sur la tranche gauche. Ces derniers sont donc également agréables à utiliser et tombent globalement bien sous le pouce (des droits uniquement donc).

La molette est par contre assez décevante du fait de ses crans qui ne sont pas suffisamment marqués et qui donnent une impression de mauvaise qualité. Le clic central est quant à lui un peu trop réactif selon nous. La molette est accompagnée de deux boutons supplémentaires installés juste derrière et qui permettent par défaut de modifier la sensibilité du capteur.

Malgré son tarif très abordable, la MC310 ne fait pas l’impasse sur certaines fonctionnalités « accessoires » telles que l’éclairage RGB qui se révèle ici plutôt complet. En plus de la molette, on dispose d’un éclairage interne qui laisse apparaitre le logo de la marque ainsi qu’un cerclage sur la base de la souris. L’ensemble est logiquement paramétrable avec le pilote de la marque, mais on regrette que certaines LED soient directement visibles depuis le dessus de la souris, ce qui n’est pas très esthétique.

Si la MC310 est entièrement noire, elle arbore en fait un peu de couleur sur sa face inférieure. On y retrouve un plastique bleu très vif sur lequel trônent les 4 patins en PTFE. Attention : ils sont protégés par une très discrète protection plastique qu’il ne faudra pas oublier de retirer. Le capteur optique prend place au centre de la souris et on note d’ailleurs qu’il utilise une LED rouge bien visible que l’on n’avait pas vue depuis longtemps sur une souris gamer.

La connexion au PC est assurée par un câble USB tressé non amovible. D’une longueur confortable d’environ 1,8 mètre, il manque légèrement de souplesse, mais n’entache finalement pas vraiment la mobilité du mulot.

Cette première souris de DeepCool ne fait pas d’excès et se contente de proposer un design simple avec une conception soignée. Si quelques petits détails viennent ternir le tableau, peut-on vraiment le reprocher à une souris proposée pour 30 euros ?

Un pilote encore trop jeune

Du fait de sa jeunesse sur le marché des périphériques pour joueurs, DeepCool n’a pas réellement de suite logicielle pour gérer les différents aspects de la MC310. On se contente donc d’un utilitaire dédié pas très ergonomique, mais qui remplit bien ses fonctions et se montre globalement complet.

Organisé en 4 onglets, le logiciel permet logiquement de réattribuer les différentes touches de la souris à l’aide de divers raccourcis et fonctions. Il est également possible de créer des macros qui permettront d’exécuter rapidement des actions répétitives.

Différents réglages sont également présents pour influer sur les performances de la souris. Ici, on reste sur des réglages plutôt classiques allant de la sensibilité du capteur en passant par la rapidité du défilement de la molette. Les traductions sont d’ailleurs ici un peu hasardeuses.

Enfin, il est logiquement possible de personnaliser les effets lumineux rendus possibles par les différentes zones RGB présentes sur la souris. La liste d’effets disponibles est plutôt conséquente, mais les possibilités de personnalisation restent tout de même limitées.

La gestion des profils semble un peu hasardeuse au sein du logiciel. Il n’est a priori pas possible d’associer des profils à des jeux ou applications, mais la souris dispose d’une mémoire interne qui permet de sauvegarder quelques informations sans avoir besoin du pilote.

Des performances très correctes

Très logiquement, la MC310 de DeepCool n’est pas la souris la plus performante du moment. Avec un tarif aussi agressif, on ne retrouve qu’un basique capteur optique (dont la référence est inconnue) capable de monter à une sensibilité de 12 800 DPI et supportant des accélérations de 20G « seulement ». La marque ne communique pas plus d’informations sur ce capteur et ses caractéristiques.

En jeu, ce dernier se montre néanmoins efficace et contentera l’immense majorité des joueurs. Nous l’avons mis à l’épreuve principalement sur Diablo II Resurrected et Warzone et il s’est montré fiable en proposant un suivi très correct à une sensibilité de 800 DPI. Très logiquement, les joueurs les plus exigeants n’y trouveront pas forcément leur compte, surtout s’ils sont adeptes des mouvements très rapides et sur des distances assez importantes.

De la même façon, la distance de décrochage de ce capteur nous a semblé un tout petit peu trop importante. Pour rappel, cette dernière caractérise la hauteur à partir de laquelle le capteur cesse d’enregistrer les déplacements. Cette caractéristique a beaucoup d’importance pour ceux qui jouent à faible sensibilité et qui ont besoin de replacer régulièrement la souris au milieu du tapis.

Au-delà du capteur, les différents boutons nous ont paru très réactifs et nous n’avons rien de particulier à redire à leur sujet. De la même façon, les patins en PTFE se montrent efficaces et la souris se révèle très agile grâce à ces derniers et à son poids de 75 grammes.

Prix et disponibilité de la souris DeepCool MC310

La souris DeepCool MC310 est disponible au prix conseillé de 29,99 euros.