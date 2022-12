Feuilleton Microsoft et Activision Blizzard, 800 km en Tesla Semi et baisse de prix chez Nvidia – L’actu tech de la semaine

La semaine du 5 décembre a été marquée par le feuilleton opposant Microsoft à Sony et la Federal Trade Commission (FTC), dont l’issue de l’affaire est incertaine. Tesla a aussi fait parler de lui grâce à son camion électrique Semi, lorsque Nvidia s’est enfin décidé à baisser le prix de ses GeForce RTX 4080 et 4090.

Rachat d’Activision Blizzard par Microsoft : le feuilleton continue

C’est de notoriété publique : Microsoft veut racheter Activision Blizzard, l’éditeur de Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch et Diablo. Sauf que voilà, cette acquisition massive estimée à 69 milliards de dollars pose de nombreux problèmes pour certains acteurs et organismes. Ce feuilleton aux multiples rebondissements est relaté dans ce récapitulatif complet, après que la Federal Trade Commission (FTC) a lancé une action en justice fédérale antitrust pour bloquer l’opération.

Le Tesla Semi d’Elon Musk fait mentir Bill Gates

En 2020, Bill Gates épinglait Elon Musk et estimait qu’il était impossible pour le futur camion électrique de Tesla de parcourir une très longue distance en une seule charge. Deux ans plus tard, le patron de SpaceX prouve le contraire. Une vidéo atteste en effet que le Semi a pu parcourir 800 km, d’une traite, de Fremont à San Diego avec une remorque de 37 tonnes. Au départ, 500 exemplaires du Semi seront produits chaque année aux États-Unis.

Nvidia : ses cartes graphiques haut de gamme baissent de prix

Bonne nouvelle, les cartes graphiques GeForce RTX 4080 et 4090 ont fait l’objet d’une baisse tarifaire signée Nvidia. Dans notre test de chaque modèle, leur prix prohibitif avait été pointé du doigt par la rédaction et catégorisé comme un point négatif. L’entreprise américaine a réduit leur prix à hauteur de 70 euros pour l’une, contre 90 euros pour l’autre.

