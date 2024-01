Les Galaxy S24, une nouveauté Google Maps bien pratique et une cocasse machine à laver connectée – L’actu tech de la semaine

La semaine du 15 janvier a été évidemment marquée par l'annonce des nouveaux Samsung Galaxy S24, mais aussi par une nouveauté Google Maps bien pratique et une histoire cocasse sur une machine à laver connectée.

Les Samsung Galaxy S24 sont là

C’était la grosse annonce smartphone du début d’année 2024 : l’annonce des nouveaux Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra. Frandroid a couvert l’événement Unpacked à la fois sur place, à San Jose, et depuis Paris, où de nombreux sujets ont été écrits. Cet article récapitule tous nos articles rédigés pour l’occasion.

Google Maps dans les tunnels

Google Maps a introduit une fonctionnalité permettant la géolocalisation dans les tunnels pour les utilisateurs d’Android. Utilisant des balises Bluetooth, cette option assure le suivi de la position et de l’orientation dans les tunnels, même en l’absence de signaux GPS. Disponible dans de nombreuses grandes villes, cette avancée améliore la navigation en milieu fermé.

L’histoire de la machine à laver connectée qui consommait 3,7 Go de données par jour

Un utilisateur a découvert que sa machine à laver LG connectée consommait quotidiennement 3,7 Go de données internet. Cette consommation anormalement élevée a suscité des spéculations humoristiques sur l’utilisation de l’appareil pour le minage de cryptomonnaies. Bien que l’explication exacte reste incertaine, cet incident souligne l’importance de la gestion et de la sécurité des données dans les appareils connectés.