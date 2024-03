Un bon sextoy masculin ça ressemble à quoi en 2024 ?

C'est désormais (presque) acquis, tout le monde sait à quoi ressemblent les sextoys féminins en 2024. Mais du côté masculin, quoi de neuf ? Le secteur est en pleine ébullition et les derniers jouets sortis sont à la fois élégants, confortables et procurent des sensations inédites. Voici ce que propose actuellement LELO, la référence des sextoys haut de gamme.

Dans l’imaginaire populaire, qu’est-ce qu’un sextoy pour homme si ce n’est un jouet pour adulte un peu sale et honteux, que l’on obtient après avoir passé le lourd rideau de velours d’un magasin un peu glauque ?

En 2024, ce cliché n’a plus lieu d’être, grâce à l’émergence de certaines marques spécialisées dans le domaine. Le suédois LELO s’est ainsi efforcé de transformer ces jouets en produits haut de gamme, avec un design épuré, un usage extrêmement facile et surtout des sensations de haute volée.

Masseur intime, stimulateur prostatique, anneau vibrant, voici une sélection des meilleurs sextoys que propose LELO actuellement dans sa boutique. On vous explique comment ils fonctionnent et pourquoi vous devriez en avoir un dans le tiroir de votre table de chevet.

En bref :

Le LELO F1sV3, un masseur intime au design surprenant et aux performances plaisantes ;

le LELO Hugo 2, le stimulateur prostatique pour vivre son plaisir au

le LELO Tor 3, l'anneau vibrant pour tous les faire vibrer.

En ce moment, LELO permet même à 1 000 chanceux et chanceuses de gagner un des nombreux sextoys de la marque en s’inscrivant à sa newsletter. Le nom des gagnants sera dévoilé le 2 avril 2024.

Le masturbateur LELO F1S V3 : puissance et plaisir dans un écrin discret

Posé sur une étagère, une table basse ou une commode, le LELO F1sV3 est un modèle de discrétion. Avec son design sobre et ses finitions soignées, il est facile de le confondre avec une enceinte connectée ou un mug à café coloré. Et ce n’est qu’une fois en main que la vérité se dévoile. C’est là tout le génie de LELO : proposer des jouets pour adulte qui ne ressemblent pas à des sextoys.

Le LELO F1S V3 est un masseur connecté pour les personnes dotées d’un pénis. Sa coque en aluminium noir abrite une gaine en silicone. Entièrement nervurée, celle-ci a l’avantage de bien épouser les courbes de l’utilisateur ou l’utilisatrice. Les ingénieurs de LELO ont conçu l’intérieur de l’appareil de façon à éliminer les bulles d’air. Les sensations sont alors décuplées, permettant un plaisir continu tout au long de la session de jeu. Pour un confort accru, et éviter de se faire mal, nous conseillons l’usage d’un lubrifiant à base d’eau et non un lubrifiant au silicone, qui risque d’entraîner une réaction chimique nocive avec un jouet composé du même matériau.

Le constructeur suédois propose deux versions du LELO F1sV3 : une version classique et une version XL. Le but étant de s’adapter à toutes les morphologies, et ainsi répondre aux besoins du plus grand nombre.

Complètement waterproof, puisque certifié IPX7, le LELO F1sV3 peut accompagner un moment intime sous la douche, dans un bain et même une piscine. À condition que cette dernière soit privée, bien entendu.

Son esthétique n’est pas le seul point sur lequel le LELO F1S V3 se démarque d’un masturbateur classique (les affreux, couleur chair, qui pullulent dans les vitrines des sex-shops). En effet, il est possible de l’appairer à l’application mobile LELO pour le contrôler à distance.

Comme pour les anciennes générations de sextoys LELO, le LELO F1S V3 embarque plusieurs moteurs de vibration. Deux fois plus puissants que ceux des versions précédentes, ils assurent sept modes de vibrations différents, dont un boosté par l’intelligence artificielle. L’utilisateur a donc tout loisir d’essayer plusieurs configurations pour trouver celle qui lui procure un plaisir maximal.

Il n’est toutefois pas nécessaire de connecter son téléphone pour s’amuser. Par défaut, quatre modes de vibrations peuvent être déclenchés avec les trois boutons intégrés au Lelo F1S V3.

Pour son lancement, le LELO F1S V3, dans sa version classique comme XL, affiche un prix de 249 euros.

Le stimulateur LELO Hugo 2 : deux moteurs pour deux fois plus de plaisir

Moins équivoque que le LELO F1sV3, le LELO Hugo 2 tranche tout de même avec l’image classique des stimulateurs coquins. Ici, pas de design reproduisant stricto-sensu la forme et la couleur d’une verge, mais une esthétique très sobre qui n’est pas sans rappeler certaines sculptures de Henry Moore. Un beau masseur prostatique donc, capable de stimuler la prostate (en interne) et le périnée (en externe). D’autant que sa forme en L permet une « insertion » sans risque de coincer définitivement le jouet. Mieux, il est fourni avec une petite sacoche de transport, pour un rangement discret.

Ce stimulateur prostatique, recouvert de silicone pour garantir une pénétration douce, embarque deux moteurs. Situés à la base et à la pointe, ils procurent des sensations puissantes sur l’ensemble du bas-ventre pour décupler le plaisir. Et ce, seul(e) ou avec des partenaires. Une joie qu’il est possible de faire durer puisque son endurance grimpe à 2h (bien que l’on vous conseille de n’utiliser ce type de jouet qu’une demi-heure maximum par session).

Le LELO Hugo 2 est parfaitement waterproof, ce qui permet un usage sous la douche, mais aussi de le laver avec du savon avant et après chaque partie de plaisir.

Comme pour tous les jouets de LELO, ce stimulateur prostatique peut être piloté à distance avec l’application dédiée. Parfait pour laisser le contrôle des 10 modes de vibration à son, sa ou ses partenaires, et ainsi s’abandonner à son bon plaisir. Envie de vibrer fortement ? Le LELO Hugo 2 en est capable. Besoin de faire durer le plaisir avec une vibration crescendo ? Le meilleur moyen est de demander au LELO Hugo 2.

Véritable stimulateur prostatique haut de gamme, le LELO Hugo 2 est vendu 179 euros sur le site du constructeur.

L’anneau vibrant LELO Tor 3, une bague en or(gasme)

Avec quelques centimètres de moins, le LELO Tor 3 pourrait facilement se glisser autour d’un doigt sans surprendre qui que ce soit, tant son design rappelle celui d’une bague.

Paré de silicone noir, ce cockring (ou anneau vibrant) offre des sensations tout à fait inédites aux moments intimes, que l’on soit seul(e) ou à plusieurs. La présence d’un petit moteur en son sommet lui permet de vibrer pour stimuler aussi bien le pénis que le bas-ventre de son ou sa partenaire.

Son diamètre de 29 mm, extensible, lui permet de s’adapter à toutes les morphologies. Là encore, l’usage d’un lubrifiant à base d’eau permet de se faire plaisir dans les meilleures conditions possibles.

Grâce à une connectivité Bluetooth, le LELO Tor 3 s’appaire à l’application mobile Lelo. L’utilisateur a alors accès à huit modes de vibrations différentes, allant de la vibration continue à la vibration par à-coup ou par vague. Et comme il est waterproof, aucune crainte à avoir quant à son utilisation sous la douche.

Actuellement en promotion sur la boutique en ligne de LELO, le Tor 3 est proposé à 119,25 euros au lieu de 159 euros.