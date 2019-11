Le Black Friday s’est immiscé dans les discussions à l’Assemblée Nationale, les députés ont en effet discuté des effets néfaste de cet événement commercial lors de la commission du développement qui discutent du projet de loi relatif au « gaspillage et à l’économie circulaire ».

C’est un amendement particulier et présenté par la députée Delphine Batho (ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie en 2012) qui vise justement le Black Friday, pour « mettre fin à cette pratique commerciale qui contribue au gaspillage des ressources, glorifie la surconsommation et constitue au final une arnaque par une publicité trompeuse ».

C’est trop tard pour le Black Friday 2019 qui a déjà débuté depuis quelques jours et qui durera jusqu’au lundi 2 décembre, que l’on appelle le Cyber Monday. Cette année cette période d’achat va durer 10 jours… c’est beaucoup plus que la journée traditionnelle du vendredi noir.

Les députés ne veulent pas annuler cet événement mais le réglementer en particulier pour les « pratiques commerciales agressives ». Les consommateurs français ne doivent pas être trompés par des fausses promotions, c’est ce que l’on évoquait ce week-end justement. D’ailleurs, comme le souligne MacG, les French Days ne semblent pas visés… ni les soldes qui sont déjà réglementées.

Plus sur le même sujet : Les 5 pièges et arnaques à éviter pour vos achats du Black...

Sur FrAndroid, nous essayons de dénicher les vrais bons plans sur des produits que nous recommandons. Nous prenons également le temps de vous expliquer les points forts et faibles des produits listés. Rendez-vous dans notre section dédiée à cet événement.