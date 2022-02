MMO, RPG, cartes à collectionner : ce jeu mobile Harry Potter s’annonce ambitieux

Après avoir envoûté la Chine, le jeu mobile "Harry Potter : La magie émerge" débarque bientôt en France. Warner a annoncé l'ouverture des préinscriptions sur le Google Play Store.

Avis aux fans d’Harry Potter en France et dans le reste du monde ! Ils vont pouvoir ajouter prochainement un nouveau jeu à leur smartphone.

Après avoir fait fureur en Chine, les prochaines aventures du plus célèbre petit sorcier sont enfin annoncées en France. Les préinscriptions pour Harry Potter : La magie émerge sont ouvertes sur le Google Play Store et sur le site officiel du jeu mobile.

Un univers bien connu, un jeu multifonctions

Le jeu conçu par Warner Bros Games et NetEase Games emporte les joueurs dans l’univers d’Harry Potter et de l’école de Poudlard. Il s’agit là d’un titre promettant de multiples aspects : cartes à collectionner, duels de sorciers multijoueur façon MMO et aussi une partie aventure stratégique tel un jeu de rôle.

Beaucoup de choses sont donc à attendre de cette énième déclinaison de la saga en jeu mobile. Les deux concepteurs ont opté pour un style artistique plus cartoon dans l’air du temps et réalisme 3D, mais avec une véritable intrigue, nous promet-on.

Vous débutez l’aventure en tant que jeune sorcier ou sorcière accepté dans la célèbre école de magie. Vous pouvez personnaliser votre héros et le faire évoluer tel un véritable nouvel élève en quête de son matériel dans le Chemin de Traverse, affecté à sa maison par le Choixpeau ou bien apprenant ses formules magiques et des sorts qui prendront la forme de cartes à jouer. À vous de faire les bonnes combinaisons stratégiques pour maîtriser les sorts par la suite.

Le petit sorcier doit se voir attribuer une maison // Source : Warner Bros Games Harry Potter : La magie émerge est aussi un jeu de cartes à collectionner // Source : Warner Bros Games Pas de jeu Harry Potter sans potions à concocter // Source : Warner Bros Games Des combats contre des créatures vous attendent // Source : Warner Bros Games

Des personnages bien connus de l’univers créé par J.K. Rowling sont également de la partie, mais aussi des personnages inédits. Déjà sorti en Chine, Harry Potter : La magie émerge avait été le plus grand lancement pour un jeu mobile en 2021, selon Sensor Tower. Pour le moment, aucune date de sortie officielle n’a été communiquée pour ce nouveau jeu attendu « courant 2022 » sur Android, mais aussi sur iOS (pas de préinscriptions possibles pour le moment).

